صرف رواتب نوفمبر وديسمبر للموظفين بالمعاهد الفنية شاملة الزيادة

وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو. (الوزارة)

أعلنت وزارة التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر للموظفين بالمعاهد الفنية والمتوسطة، متضمنة الزيادة الجديدة.

وهنأ الوزير يخلف سعيد السيفاو جميع المعلمين والموظفين بتنفيذ هذا القرار وفق القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة رواتب المعلمين، حسبما قالت الوزارة في بيان أمس الجمعة.

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كما وجَّه الشكر إلى وزارة المالية ولجنتها المُشكَّلة بالخصوص، وكذلك للعاملين في الوزارة «الذين تحملوا عناء إتمام إجراءات المطابقة».

واعتبر السيفاو أن إقرار الزيادة يضع على عاتق جميع المعلمين والمعلمات «مسؤولية أكبر وأعظم للنهوض بقطاع التعليم الفني المتوسط من أجل التأسيس لتعليم فني عصري يواكب التطورات التي يشهدها العالم حاليا».