حصاد 2021: الانتعاش النفطي وتعديل العملة ومعاناة الليبيين من التضخم

حصاد ليبيا الاقتصادي في 2021.. انتعاش للإنتاج النفطي وخطوات متقدمة في توحيد المصرف المركزي ومعاناة من التضخم. (صورة مجمعة: الإنترنت)

أحداث اقتصادية متباينة شهدتها ليبيا خلال العام 2021، فمن بداية متفائلة إلى نهاية غير سارة، بعد أن أدى الانسداد في الأوضاع السياسية إلى ضبابية المستقبل الاقتصادي، مع ربط مؤسسات عالمية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تحسن الاقتصاد الليبي بإجراء الانتخابات التي كان مقرراً لها 24 ديسمبر.

استهل الليبيون العام بتعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، وذلك في 3 يناير، ورغم مرارة القرار في نفوس كثيرين ومخاوفهم من ارتفاع الأسعار مع ثبات المرتبات، استبشر الجميع خيراً بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مارس، وتفاءل الجميع باستقرار الإنتاج النفطي بشكل كبير، وزاد التفاؤل بإمكانية إجراء الانتخابات، لكن الأحلام المشروعة تحولت إلى كابوس، مع إعلان تأجيل الاقتراع إلى أجل غير معلوم، مما تسبب في ضبابية الصورة على كافة الأصعدة، سياسية واقتصادية وأمنية.

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تعديل سعر الصرف

بداية من 3 يناير، جرى تطبيق السعر الموحد للدولار الذي سجل وقتها 4.48 دينار، مع سريان السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي، الحكومية والتجارية والشخصية.

الإجراء كان الهدف منه تحجيم السوق الموازية، وهو ما تحقق بشكل نسبي، إذ تراجع حجم تداول العملة خارج المصارف بنحو 7 مليارات دينار، حسب إعلان المصرف.

وبعد أقل من شهر ( 25 يوماً فقط) من العمل بسعر الصرف المعدل، تجاوزت مبيعات النقد الأجنبي في ليبيا ثلاثة مليارات دولار، بما يعادل 13 ملياراً و410 ملايين دينار، وفق المعلن عن عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف مصباح العكاري.

ودخل هذا المبلغ إلى المصارف التجارية عبر طريقتين: الأولى خصم من حساب جارٍ، أي في ودائع تحت الطلب، والثانية سيولة كاش. ونفى العكاري أن يكون هناك تدخل لتحديد سعر صرف الدولار من قبل شخص معين، قائلاً إن «الصديق الكبير وعلي الحبري وممثلة البعثة الأممية ستيفاني وليامز ليس لهم دور في تحديد هذا السعر، وإنما لجنة تعديل سعر الصرف هي التي قررت ذلك بعد دراسات معمقة».

من جانبه، وضع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مجموعة من السياسات المالية والاجتماعية لتلافي الآثار السلبية لقرار تعديل سعر الصرف.

وشدد على ضرورة دعم الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود من أصحاب معاشات الضمان وزيادة مرتباتهم وتحديد حد أدنى جديد لها، فضلاً عن أهمية توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية ودعم الأطفال الرضع في جانب الغذاء والتطعيمات.

كما دعا المجلس إلى إصلاح نظام الأجور لذوي الدخل المحدود بعد حصر هذه الفئة، وإعداد دراسة لمستوى المعيشة، وإعداد سيناريوهات لهذا الإصلاح، بالإضافة إلى ربط مستويات الأجور بمؤشرات الأداء، وتقليص الإنفاق الحكومي الخارجي.

الإنتاج النفطي.. إنجاز وتحديات

انتعش الإنتاج النفطي خلال العام 2021، بعد أن كان الوضع سوداوياً في 2020، حيث الانكماش الكبير في قطاع الطاقة عالمياً، والحصار المفروض على محطات وحقول النفط.

وبلغ متوسط إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام 2021، ثم ارتفع الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً تقريباً في باقي العام. وفيما تحدثت تقارير عنه إذا أُجريت الانتخابات وتمكنت ليبيا من البقاء معفاة من معدلات خفض الإنتاج فستكون لديها فرصة لتلبية زيادات الإنتاج، إلا أن الشكاوى من تدهور البنى التحتية كانت الشغل الشاغل للمسوؤلين في القطاع.

وتوقع صندوق النقد العربي استقرار إنتاج ليبيا من المحروقات عند متوسط يومي بمستوى 1.4 مليون برميل في العام الجديد (2022)؛ بينما ربطت مؤسسات عدة هذا الهدف باستقرار الأوضاع السياسية وإجراء الانتخابات.

من جانبه، أقر رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله بأن هناك معدلات الإنتاج رائعة، وطفرة الأسعار علامة مهمة ومشجعة، لكنه شدد على ضرورة تمويل عمليات صيانة المنشآت والآبار المتهالكة، مع ضرورة لجوء الحكومة إلى التقشف وتقليص الإنفاق إلى الحد الأدنى وتقوية العملة الوطنية، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة.

وبحسب مصرف ليبيا المركزي، فإن ليبيا بحاجة إلى رفع إنتاجها النفطي بنسبة 40 % عن المستويات الحالية لمواجهة نفقاتها وتجديد اقتصادها. ومن المتوقع أن تدر 25 مليار دولار من العائدات في مجمل العام 2021.

وتهدف ليبيا إلى مستويات إنتاج تبلغ 1.8 مليون برميل يومياً بحلول العام 2022، التي من المتوقع أن تدر 35 مليار دولار إذا كان متوسط أسعار البرميل نحو 60 دولاراً.

أما وزارة النفط فقد أعلنت أنها تسعى إلى إنتاج 1.6 مليون برميل يومياً بحلول العام 2023 و2.1 مليون برميل يومياً بحلول 2025.

انكسار ومشاكل

وبلغت إيرادات النفط التي جرى تحويلها لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال السبعة أشهر الماضية 16 ملياراً و883 مليون دولار، حسبما أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وقال صنع الله إن الحكومة لم تدفع رواتب الموظفين بقطاع النفط،، وإن العجز في رواتب القطاع بلغ 512 مليون دينار؛ بسبب عدم تسييل المرتبات بالكامل، منوهاً إلى أن 9 آلاف عامل لم يتلقوا رواتبهم بسبب أخطاء شكلية في أسمائهم. وتابع: «لم تنفق الحكومة أي موازنة للمؤسسة باستثناء 1.6 مليار دينار، رغم أنها طلبت 5.9 مليار»، في إشارة إلى تراكم الديون على الشركات المحلية لعدم صرف التمويل.

وبعد أن تنفس العاملون في القطاع النفطي أنفاسهم، وأملوا خيراً في زيادة الإنتاج، عاود شبح الإغلاقات النفطية ليطل برأسه من جديد، مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في 20 ديسمبر الجاري حالة «القوة القاهرة» بعد فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم بسبب إيقاف إنتاج الخام من حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة جنوب غرب ليبيا.

وكان شبح الإغلاقات النفطية بدأ في يناير من العام 2020، واستمر أشهراً طويلة، ما كبد القطاع خسائر بملايين الدولارت، نتيجة توقف الإنتاج في بعض الحقول والتصدير في مواقع نفطية أخرى.

قمة الطاقة.. المستقبل بعيداً عن النفط؟

بهدف تطوير قطاع النفط الليبي، عقدت في نوفمبر الماضي قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد» في العاصمة طرابلس بمشاركة عدد من الشركات الدولية.

واستعرضت القمة خطة الحكومة للاستثمار في قطاع النفط والغاز مع الشركات الرائدة بالمجال، وزيادة القدرات الإنتاجية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية في مجال الطاقة البديلة ودعم وتطوير الشبكة العامة للكهرباء.

وفيما يخص تنويع مصادر الطاقة، فقد أعلن الدبيبة مشروعين في مجال الطاقة الشمسية بالشراكة مع «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية ينطلقان في نهاية العام 2021. واعتبر الدبيبة أن مشروعي الطاقة المرتقبين سيخلقان مجالات جديدة للإنتاج في مجال الطاقة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، باتريك بويان أنها ستخصص ملياري دولار في مشروع الواحة النفطي، مما يعزز الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يومياً، وزيادة الإنتاج في حقل مبروك، والمساعدة في إنتاح 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية.

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وقدم بويان عرضاً عن مرونة الشركة في صناعة الطاقة، ومكانتها كلاعب على المستوى العالمي، مع تلبية الطلب المحلي وتطوير الموارد الطبيعية للبلاد بطريقة مستدامة.

وأكد التزام «توتال» بإيجاد مصادر جديدة للنفط والغاز في ليبيا، والاستثمار في مشاريع جديدة للنفط الخام لتلبية الطلب العالمي.

وأضاف: «تتمتع ليبيا بالقدرة على أن تكون مساهماً رئيسيا في ميزان النفط الدولي خلال العقد المقبل»، مشيراً إلى إمكانات البلاد النفطية غير المستغلة، التي لم يتم اكتشافها بعد من خلال التنقيب.

من جانبها، كشفت شركة «إيني» الإيطالية استثمارها أكثر من عشرة مليارات دولار في مجال تطوير واستكشاف الموارد الطبيعية في ليبيا.

وسلط المدير العام للموارد الطبيعية والعمليات في «إيني»، أليساندرو بوليتي، الضوء على جهود الشركة في استكشاف آفاق جديدة في قطاع الطاقة الليبي، لاسيما في مناطقها البحرية، إلى جانب المساهمة في التزامها بأنشطة التنمية والاستكشاف.

واقترح زيادة سرعة تطوير حقول النفط والغاز في البلاد، مشيراً إلى أن العالم لم يعد بإمكانه الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى أجل غير مسمى، ملخصاً استراتيجية الشركة المستقبلية في جملة واحدة فقط «تسريع الاستثمارات في النفط والغاز».

وفي نوفمبر كذلك، تلقت الحكومة مقترحات من الوزارة لتوسيع وجود شركات النفط الدولية (IOCs) داخل البلاد بهدف تسهيل تدفق رأس المال والتكنولوجيا والمهارات الفنية.

التضخم.. شبح يطارد الأسر

بلغ معدل التضخم في ليبيا 1.9 % في النصف الأول من العام حسب إحصائية لمصرف ليبيا المركزي، أكدت كذلك على ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 272.6 نقطة بزيادة 5.2 نقطة على أساس سنوي، مقابل 267.4 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ فيما جاءت أعلى نسبة في قطاعات الاتصالات والصحة والمواد الغذائية.

وأوضح المصرف في تحليله لاتجاهات الأسعار في المجموعات السلعية أن معدل التضخم ارتفع في أغلب السلع عدا مجموعة الترفيه والثقافة، وأن الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية زاد بواقع 6.9 نقطة، أي ما يعادل 2.3% إلى 264.2 نقطة.

وأضاف أن ارتفاع التضخم في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى وصل إلى 176.2 نقطة، بزيادة قدرها 1.4 نقطة.

ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الليبي معدل تضخم يبلغ 4.0% في إجمالي العام 2021 مقارنة بمعدل تضخم بلغ 1.4% في العام السابق، وذلك بسبب التوقعات بزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية مع وجود حكومة الوحدة الموقتة.

أما بالنسبة للعام 2022 فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 4.5% حسب صندوق النقد العربي.

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وارتفعت تكلفة سلة الأغذية في ليبيا إلى أعلى مستوى لها في 2021 بما يناهز 25%، حسبما جاء في استطلاع أعدته المبادرة الأوروبية لمراقبة السوق الليبية «ريتش»، مرجعة الزيادة إلى التأثر بأزمة فيروس «كورونا المستجد»، والتذبذب في سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، الذي تسبب في ارتفاع كبير لأسعار المواد المستوردة من الخارج.

أما تكلفة الإنفاق على المواد الغذائية الرئيسية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة في جميع أنحاء ليبيا زادت بواقع 8.3% بين شهري يوليو وأغسطس.

وعموماً سجل العام 2021 أعلى ارتفاع في أسعار مختلف المواد الغذائية، بنسبة 24.2% من مستويات ما قبل الأزمة الصحية لـ«كوفيد-19» في مارس من العام الماضي.

وبخصوص سوق الأدوية فقد شهدت ارتفاعاً هي الأخرى بسبب الأزمة الوبائية، أما مواد الطاقة فقد أظهرت تكلفة نسبة الوقود زيادة إجمالية قدرها 15%؛ إذ زادت في الشرق بـ22.4% والغرب 9.4%، وانخفضت في الجنوب بـ4.2%.

في الوقت ذاته، لم يطرأ على العقارات تغير في الأسعار في ظل تراجع عدد النازحين، واستناداً إلى مقارنة بين شهري أبريل ويونيو، فقد انخفضت أسعار الإيجارات بشكل طفيف منذ يوليو 2021 في طرابلس بـ1.6%.

وتحدث صندوق النقد العربي عن «الأثر الإيجابي لتعديل سعر صرف الدينار»، لكنه توقع ارتفاع التضخم إلى 4.5% في العام الجديد، معتبراً أن الحكومة المقبلة ستكون أمام تحدٍ لتخفيضه.

كما توقع الصندوق تحسن النشاط الاقتصادي في ليبيا مستقبلاً من خلال عدد من العوامل، منها: استقرار إنتاج المحروقات عند متوسط يومي بمستوى 1.2 مليون برميل و1.4 مليون برميل يومياً خلال العامين 2021 و2022 على التوالي . إلى جانب الأثر الإيجابي المتوقع لتأثير تعديل سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي أمام حقوق السحب الخاصة.

الصندوق سلط الضوء على الانعكاسات الإيجابية الأخرى من وراء تعيين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مارس الماضي، وجهود توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مما يعزز مستويات الأداء الاقتصادي.

خطط حكومية

بعد أيام من إعلان مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في سبتمبر، اتجهت الأخيرة إلى ضبط خططها الاقتصادية، مع تأكيدها وضع أسعار استرشادية لمشروعات التنمية في مختلف المناطق، وكذلك إعلانها إلغاء بعض المشروعات وتفعيل أخرى، كرد فعل على ورقة الضغط البرلمانية.

وقرر المجلس سحب الثقة من الحكومة واستمرارها كحكومة تسيير أعمال، مبدياً اعتراضه على نهج الحكومة في التعاقد على مشروعات طويلة المدى، على الرغم من كونها موقتة، فضلاً عن عدم اعتماد المجلس الموازنة العامة عن السنة الجارية.

واتفقت الحكومة على وضع أسعار استرشادية للمشروعات التنموية في البلاد «في سياق التطورات التي تشهدها السوق الليبية أخيراً».

وألغى مجلس الوزراء في اجتماعه السابع، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، العقد المبرم بين وزارة المواصلات وشركة «رويال هاسكونيق العالمية الاستشارية» بشأن دراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري.

كما قرر المجلس منح الإذن للهيئة العامة للمعلومات بالتعاقد لبناء مركز بيانات وفق مواصفات عالمية.

وفيما يخص قطاع النفط، وافقت الحكومة على إنشاء أول مصفاة بحقل الشرارة ومصنع لغاز الطهي، ومنح الإذن في استثمار الإتاوات والضرائب المستحقة على الشركات المشاركة وعقود الامتياز في إنجاز أعمال الصيانة.

بدوره، أعلن وزير العمل والتأهيل، علي العابد، إلزام الشركات بتخصيص 30% من قوة العمل لديها لليبيين، وفق القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل في ليبيا.

كما عقدت الحكومة عدداً من الاتفاقات الاقتصادية مع مصر، وأكد الدبيبة أن الشركات المصرية هي من ستنفذ المشروعات المتفق عليها.

توحيد المصرف المركزي

مرت مسألة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعدة مراحل، واستقرت في أوائل ديسمبر الجاري عند الاتفاق بين محافط المصرف الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري على البدء الفعلي لعملية التوحيد.

وأكد الطرفان اللذان كان بينهما تاريخ طويل من الخلاف والانقسام، التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف. وجرت مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية «ديلويت» إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.

كما جرى التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، وفق المصرف، مشيراً إلى أن شركة «ديلويت» شاركت في الاجتماع بعد أن دعيت لتقديم المشورة الفنية والدعم.

وفي يوليو الماضي، سلم المبعوث الأممي يان كوبيش، تقرير لجنة المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وفي تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي، دعت شركة «ديلويت» للمراجعة المالية، مجلس الأمن الدولي والأطراف السياسية الليبية المعنية، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسا النواب والدولة، إلى ضرورة دعم عملية توحيد إدارة المصرف المركزي.

وقالت «ديلويت» في تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي إن الانقسام الإداري بين فرعي المصرف انعكس سلباً على استقرار النظام المالي؛ إذ أدى إلى أزمة سيولة لدى المصارف، وقروض متعثرة بمبالغ كبيرة، ونظام دفع منفصل، الذي أصبح منفصلاً في المنطقة الشرقية عن التسوية الكلية الآلية (المقاصة).

وأضافت الشركة في الملخص التنفيذي للتقرير إن السياسة النقدية شهدت تضخماً كبيراً في أسعار البضائع والخدمات، فضلاً عن «الانفصال في قرارات إصدار العملة»، وتقلب أسعارها مع وجود سوق موازية غير خاضعة للتنظيم. وعلى صعيد التنظيم المصرفي، تحدث التقرير عن تباعد القواعد التنظيمية بين فرعي المصرف المركزي، فضلا عن غياب إطار عمل إشرافي منسق.

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وفيما يتعلق بتنظيم صرف العملات، أشارت «ديلويت» إلى وجود «تصور منتشر بوجود فساد في تعاملات تحويل العملة (بما في ذلك خطابات الاعتماد والنقد مقابل المستندات)»، لكنها قالت إنها «لم تتحقق منه في المراجعة المالية».

أما عن إدارة الاحتياطات، أكدت الشركة «استهلاك جزء من احتياطات العملة الأجنبية، نتيجة لتراجع إيرادات الموارد النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي»، مشيرة إلى «ضعف المساءلة والشفافية بخصوص استخدام احتياطات العملة الأجنبية».

ومع ذلك تحدثت شركة «ديلويت» عن «القيود المتعلقة بالمراجعة المالية»، بقولها إن هذه المراجعة كانت «محدودة نتيجة للصعوبات المستمرة في الحصول على المعلومات من المصرف المركزي في طرابلس، سواء من حيث التأخير أو المعلومات المقدمة بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة المصرف طوال عملية المراجعة المالية»، وهو الأمر الذي أدى إلى «الحد من قدرة ديلويت على تنفيذ الإجراءات التي تحددت في بداية المشروع».

وجاء في التقرير أن «ديلويت» لم تشارك في عملية استخراج البيانات ولم تشرف على تلك الإجراءات، و«لم تقم بالتحقق من البيانات المقدمة من المصرف المركزي في طرابلس بمقارنتها مع أنظمة دفاتر الحسابات، ولذلك لا يمكن لها تقديم أي ضمان حول اكتمال المعلومات التي تم استلامها».

وخلص التقرير إلى أنه «لم يتم القيام بمراجعة عامة للضوابط المعتمدة بفرعي المصرف المركزي (في طرابلس وبنغازي)، وبالتالي، لا ينبغي تفسير المراجعة المالية على أنها تدقيق أو مراجعة تمت بموجب أي معايير تدقيق».

خلاف عون وصنع الله

سيطر الخلاف بين وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على الأحداث الاقتصادية خلال العام، وقد شهد الخلاف فصولاً عدة، تدخل خلالها الدبيبة لفض النزاع.

وأصدر الوزير قراراً بإيقاف صنع الله عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري مرتين، الاولى في أغسطس والثانية في أكتوبر، وفي المرة الثانية اعتبر عون أن صنع الله ارتكب عدة مخالفات، منها: عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية، وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن مهام داخلية.

أما المخالفة الثانية، فهي: عدم التقيد بالتسلسل الإداري في المخاطبات الإدارية، وثالثاً: الامتناع عن نقل تبعية الإدارات السيادية (إدارة التفتيش والقياس - إدارة محاسبة الشركات- إدارة التعاون الدولي) إلى وزارة النفط.

فضلاً عن تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة مهام رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للتشريعات.

وفي 29 أغسطس، أصدر عون قراراً بوقف صنع الله، وهو ما أرجعه وقتها إلى سفر صنع الله إلى خارج البلاد من دون الحصول على موافقة الوزير المختص، وعرقلته تكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة جادالله العوكلي مهام رئيس مجلس الإدارة.

وفي 5 سبتمبر، اجتمع الدبيبة، مع عون وصنع الله، ووجه بمعالجة الإشكاليات بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية. كما وجه بمعالجة الإشكاليات التي سردها عون وصنع الله، لتجنب تكرارها، مؤكداً أهمية استقرار القطاع النفطي.

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واعتبر الدبيبة أن استحداث الوزارة بعد ست سنوات من عمل المؤسسة منفردة يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة.

وبداية الخلاف تعود إلى 14 أغسطس الماضي، حين وجه الوزير عون رسالة إلى الدبيبة يقترح فيها تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة يتكون من ستة أعضاء برئاسة طاهر رمضان حمد القطعاني.

بعدها، وجه صنع الله رسالة إلى رئيس الحكومة، قال فيها: «إن المؤسسة يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية، وأن تكون عنواناً للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة».

روشتة صعبة التحقق

البنك الدولي قدم بدوره روشتة لتعافي الاقتصاد الليبي على المدى القريب، تتعلق بضرورة تحقيق ثلاثة شروط، أبرزها الالتزام بموعد إجراء الانتخابات التي لم تتم في 24 ديسمبر، وحذر البنك من أن عدم إجراء الانتخابات يعني دخول البلاد مجدداً في شبح تدهور الأوضاع.

كما أشار البنك إلى معاناة الأسر الليبية من انعدام الأمن الغذائي. وأضاف: إذا تم إجراء الانتخابات وتمت إعادة توحيد المؤسسات العامة، واستمر إنتاج النفط، فمن المتوقع أن تسجل ليبيا معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78.2 % في إجمالي العام 2021، وفق البنك.

وكشفت البيانات المالية للأشهر السبعة الأولى من 2021 في ليبيا أن إجمالي النفقات بلغ نحو 31 مليار دينار وإجمالي الإيرادات 40.6 مليار دينار، وهذه الأرقام تعني فائضاً في الميزانية، في حين أن الغالبية العظمى من الإيرادات الحكومية تأتي من صادرات النفط المقومة بالدولار، حسب البنك.