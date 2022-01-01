حملة للتفتيش على انتشار مرض «اللسان الأزرق» بين الأغنام في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 09:12 صباحا
أثناء الكشف على الأغنام للتأكد من مدى إصابتها بمرض اللسان الأزرق. (وزارة الزراعة)

أكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة انطلاق حملة للتفتيش على انتشار مرض اللسان الأزرق بين الأغنام في طرابلس، وذلك بناء على تعليمات من النائب العام.

وبدأت إدارة فروع شمال طرابلس بجهاز الشرطة الزراعية رفقة مديرية أمن تاجوراء بزيارة إلى سوق الأغنام بحضور رئيس فرع تاجوراء- القربولي، للتحقق من انتشاره من عدمه بين الأغنام بسوق الأغنام.

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وأوضحت الوزارة أنه لوحظ وجود حالات اشتباه بمرض اللسان الأزرق، وبناء عليه جرى التواصل مع بعض الجهات المختصة لأخذ التدابير اللازمة بالخصوص، بعد فحص قام به الطبيب البيطري المختص.

وتابعت: «هذه الجهود التي يقوم بها جهاز الشرطة الزراعية تأتي انطلاقًا من حرص الجهاز على تنفيد مهامه تجاه سلامة الوطن والمواطن».

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