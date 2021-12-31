دخول 32 إصابة بـ«كورونا» مراكز العزل وخروج 14 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 10:50 مساء
غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة دخول 32 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل خلال الساعات الـ24 الماضية.

وخرجت 14 حالة من تلك المراكز خلال الفترة نفسها، بعد تعافيها من المرض، فيما يتواجد 131 مصابًا في العناية الفائقة حاليًا، حسب النشرة الوبائية على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة.

وبحسب النشرة الوبائية، بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليونًا و865 ألف شخص، بينما بلغ من تلقوا الجرعتين أكثر من 845 آلاف.

ووصل عدد الحالات المصابة بالفيروس في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 388 ألفًا و734 حالة بينها 376 ألفًا و278 شفاء، و6746 نشطة، و5710 وفيات، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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