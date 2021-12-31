الكهرباء: شحن دوائر «السلوم – طبرق» على الشبكة المصرية وإرجاع الأحمال تدريجيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 09:46 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، شحن دوائر «السلوم - طبرق» و«محطة طبرق - محطة التميمي» على الشبكة المصرية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب اليوم، إنه يجري حاليًا إرجاع الأحمال تدريجيًا في هذه المناطق.

والإثنين، قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن بلاده ستعمل على زيادة الطاقة الكهربائية المصدرة إلى ليبيا عبر خط الساحل الشمالي (برج العرب - مرسى مطروح)، وهو خط جهد 500 كيلو فولت.

- مصر: نسعى لزيادة الكهرباء المصدرة إلى ليبيا على 150 ميغاوات

وأضاف شاكر، في كلمته خلال افتتاح مشروعات تنمية محلية بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الكميات المصدرة من مصر إلى ليبيا تتراوح بين 100 و150 ميغاوات، لكن الهدف هو زيادة قدرات التوصيل إلى ليبيا، وذلك عبر الكابلات البحرية.

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