حصاد الدولار في السوق الرسمية 2021: صعود قياسي بنسبة 345%.. وتقليص الفارق مع «الموازية»

سعر صرف الدولار مقابل الدينار في نهاية العام 2021. (بوابة الوسط)

سجل العام 2021 قفزة في سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي بنسبة 345%، مقارنة بسعر الصرف الذي سجلته العملة الأميركية نهاية العام الماضي 2020، وهو ما اعتبره محللون انعكاسًا لقرار المصرف المركزي في الثالث من يناير الماضي تعديل سعر صرف العملة الليبية، وتحديدها بـ4.46 دينار مقابل الدولار.

وفي نهاية العام 2021، وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، كان صعود سعر صرف الدولار بفارق 3.26 قرش في ختام تداولات العام، مسجلًا 4.59 دينار مقابل 1.33 دينار نهاية تعاملات العام الماضي 2020. ومع قرار «المركزي» تخفيض سعر صرف العملة المحلية تقلص أيضا فارق سعر الدولار بين السوقين الرسمية والموازية نهاية العام 2021 ليصبح 45 قرشًا، مقابل 3.77 دينار نهاية العام الماضي.

قفزات اليورو والإسترليني

وعلى الوتيرة نفسها، كان ارتفاع سعر صرف سلة العملات الدولية والعربية المرتبطة بالعملة الأميركية في السوق الرسمية؛ إذ قفز اليورو بفارق 3.56 دينار، مسجلًا 5.20 د‫ينار مقابل 1.64د‫ينار في العام 2020، والجنيه الإسترليني بفارق 4.37 مسجلا 6.19 د‫ينار مقارنة بـ1.82د‫ينار. كما صعد الريال السعودي بفارق 87 قرشًا، مسجلًا 1.22 دينار مقابل 0.35 د‫ينار، والدرهم الإماراتي بفارق 89 قرشا ليبلغ 1.25 د‫ينار مقابل 0.36 د‫ينار.

وزاد الدينار التونسي بفارق 1.1 دينار ليبي، ليبلغ 1.59 د‫ينار ليبي مقابل 0.49 د‫ينار ليبي العام الماضي، كما زاد اليوان الصيني بفارق 50 قرشًا مسجلًا 0.72 مقابل د‫ينار 0.20 د‫ينار العام الماضي. وانعكست تذبذبات الليرة التركية على حجم الزيادة في مستوياتها هذا العام؛ إذ سجلت فارق 16 قرشًا فقط، بواقع 0.34 د‫ينار مقابل 0.18 د‫ينار العام 2020.

لماذا تراجعت العملة المتداولة خارج المصارف الليبية؟

«المركزي»: تراجع حجم تداول العملة خارج المصارف بنحو 7 مليارات دينار

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يشار إلى أن بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي كشفت تراجع حجم العملة المتداولة لدى الجمهور بنسبة 18% وبقيمة 7 مليارات دينار في العام 2021، لتصل إلى 32 مليارًا و732 مليون دينار مقابل 39 مليارًا و732 مليون دينار في العام 2020، وهو ما أرجعه محللون إلى قرار «المركزي» في يناير الماضي.

ويقول المحلل الاقتصادي علي الصلح في حديث إلى«بوابة الوسط» إن «ارتفاع قيمة سعر الصرف قلل من عرض النقود المحلية بمعدلات أكبر من السابق؛ إذ أن قيمة الدولار الأميركي الواحد تبلغ 4.48 دينار وفق التعديل الأخير لسعر الصرف في يناير».

لكن الصلح يقول «الاقتصاد لن يستقر على نحو كامل ما لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية الأخرى مثل النفقات وتنظيم السوق وتحريك عجلة الاقتصاد فضلا عن تطوير النظام المصرفي ورفع القيود».