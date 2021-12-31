مديرية أمن سرت تكرم عددا من أعضاء شرطة المرور والنجدة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 08:56 مساء
تكريم أعضاء شرطة المرور والنجدة, (الإنترنت)

كرمت مديرية الأمن سرت، أمس الخميس، عددا من أعضاء شرطة المرور والنجدة، المتميزين في عملهم اليومي، وحرصهم والتزامهم فى عملهم المكلفين به.

وحرص مدير أمن سرت عميد جمال عطايالله، على تكريم أعضاء شرطة المرور والنجدة المميزين على جهودهم، في نشر الأمن وبث الطمأنينة في المنطقة، ومن خلال الأعمال المنوطة إليهم.

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وذكر مراسل «الوسط» أن المكرمين من أعضاء الشرطة هم كل من «م.ض عبدالله محمد علي، وم.ض أمحمد حسين الرغيوي، و ر.ع محمد خميس العزومي، وعريف خالد على صالح».

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