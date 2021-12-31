بلدية سرت تدعم «مكافحة الأمراض» باحتياجات فريق الرصد والتقصي

مكافحة الأمراض سرت, (بلدية سرت)

سلمت بلدية سرت اليوم، بعض المعدات والاحتياجات، لفريق الرصد والتقصي ومختبر PCR، التابعين للمركز الوطني لمكافحة الأمراض سرت.

وتشمل المعدات، خمس ماكينات تعقيم أرجل، وخمس ماكينات تعقيم حساس، وكابينة «سفتي دات»، بجودة عالية.

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وأوضحت البلدية، أن هذه المعدات تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه بلدية سرت للمؤسسات الصحية ولجان مكافحة فيروس كورونا في البلدية، ومركز العزل وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في سرت.

وتابعت أن هذا الدعم يساهم في استمرارية العمل، والمحافظة علي العينات التي يتم سحبها لغرض إجراء الفحص الطبي بالرصد.

مكافحة الأمراض سرت, (بلدية سرت)