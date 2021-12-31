تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 06:12 مساء
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس.

وقال المركز في بيان، الجمعة، إن مختبراته تسلمت 15 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبيتها جميعا، ولم يسجل الجنوب أمس أي إصابات بفيروس كورونا.

وأوضح المركز، أنه لم يسجل أيضا أي حالات شفاء من المرض أمس.

- 551 إصابة جديدة و14 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 14 وفاة و531 حالة شفاء، و132 حالة حرجة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا في مارس 2020 إلى 388 ألفًا و734 حالة بينها 376 ألفًا و278 شفاء، و6746 نشطة، و5710 وفيات.

وتلقى مليون و865 ألفًا و710 أشخاص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء، فيما تلقى 845 ألفًا و216 الجرعة الثانية.

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