البعثة الأممية: نأمل أن يجلب العام الجديد معه السلام والتوافق والمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 06:09 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

وجهت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا رسالة إلى الشعب الليبي بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنية أن يجلب معه السلام، ويعزز التوافق والمصالحة الوطنية.

وقالت البعثة إنها لن تدخر وسعا في مساندة الشعب الليبي في سعيه لتحقيق الاستقرار والازدهار وترسيخ الوحدة من خلال العملية الديمقراطية، التي يتطلع إليها الليبيون، حسب تدوينة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة.

وبالمثل، هنأت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، الليبيين بالعام الجديد معربة عن أملها أن يكون «عاما مليئا بالسلام»، وتعزز خلاله الثقة بين الليبيين، وتتحقق فيه إرادتهم «بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وذات مصداقية»، كما تمنت أن تستعيد ليبيا مكانتها و«تُصان سيادتها وتُحمى مقدراتها».

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كما وجهت وليامز رسالة تهنئة خاصة، للمرأة الليبية على ما حققته من «إنجازات» كصانعة سلام ومدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة مدنية ومرشحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية و«مناضلة جسورة في سبيل استقرار وتقدم ليبيا»، متحدية جميع الصعوبات والمخاطر، وفق تغريدة منفصلة.

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