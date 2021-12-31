عام مليء بالسلام في ليبيا.. أمنية وليامز في 2022

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، 1 فبراير 2021. (البعثة الأممية)

وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، رسالة تهنئة لليبيين والمرأة الليبية بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقالت وليامز، خلال تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أتوجه بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي العزيز بالعام 2022»، متمنية أن يكون «عاما مليئا بالسلام».

وعبّرت وليامز عن أمنيتها أيضا بأن تتعزز في العام الجديد «الثقة بين الليبيين وتتحقق فيه إرادتهم بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وذات مصداقية»، كما تمنت أن تستعيد ليبيا مكانتها و«تُصان سيادتها وتُحمى مقدراتها».

كما وجهت وليامز رسالة تهنئة خاصة، للمرأة الليبية على ما حققته من «إنجازات» كصانعة سلام ومدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة مدنية ومرشحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية و«مناضلة جسورة في سبيل استقرار وتقدم ليبيا»، متحدية جميع الصعوبات والمخاطر، وفق تغريدة منفصلة.

- وليامز تشدد على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية

وفي وقت سابق من الخميس، جددت وليامز، التشديد على أهمية توفير وضمان «الظروف الملائمة» للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية في ليبيا، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة لتطلعات الليبيين في الانتخابات.

وقالت وليامز «في كل اتصالاتي مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، أكرر التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة والقائمة لـ 2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا».

وأضافت أنها تشدد «مجددا على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية على أسس متينة ومن منطلق تكافؤ الفرص بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة».