حصاد 2021: بدايات متفائلة بعد تشكيل «حكومة الوحدة» وصدمة «24 ديسمبر» تكتب النهايات

اجتماع سابق لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة, (حكومة الوحدة الوطنية)

خلال ساعات يحمل العام 2021 عصاه عن ليبيا والعالم ويرحل، بعد أن شهد أحداثاً جساماً ربما غيرت وستغير المشهد الليبي لعقود مقبلة، في هذا العام الذي يلملم أوراقه التي بدت مبعثرة تماماً في ليبيا، شهدت البلاد الحدث الأهم بعد اتفاق الفرقاء الليبيين على وقف إطلاق النار، وهو التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية موقتة، ومجلس رئاسي، يديران مع مجلس النواب القائم والمجلس الأعلى للدولة، شؤون ليبيا، بعد أن نجح الحوار السياسي الوطني في إنهاء الحرب الأهلية، ولو موقتاً.

*في الخامس من فبراير 2021، انتخب المشاركون في الحوار الليبي خلال اجتماعات في مدينة جنيف السويسرية، جرت برعاية الأمم المتحدة، عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة الانتقالية، إلى جانب مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء، وبعدها في 10 مارس حصلت الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان وحلت رسمياً محل كل من حكومة الوفاق الوطني وحكومة الشرق.

«5+5».. جهود مثمرة منها خطة إخراج «المرتزقة»

ورغم أن تأسيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، جرى في نهاية العام 2020، إلا أن معظم إنجازات هذه اللجنة التي جاءت ثمرة لاتفاق جنيف، كانت في العام 2021، ومن أهمها تثبيت وقف إطلاق النار بين القوى والفصائل المتقاتلة في أنحاء البلاد.

وفي الثامن أكتوبر وخلال اجتماعها في سويسرا، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «إعداد وإقرار خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن».

اللجنة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحضور المبعوث الأممي في ليبيا حينئذٍ، یان كوبیش، استكملت أعمالها «بخصوص تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما البند المتعلق بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً». وتستمر اللجنة في التواصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات الصلة، لـ«دعم تنفيذ هذه الخطة واحترام السيادة الليبية».

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وقبل نهاية 2021 سافر أعضاء الجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى كل من تركيا وروسيا لاستكمال مفاوضاتهم مع الطرفين التركي والروسي لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في ليبيا، ومنها القوات التركية ومقاتلي مجموعة «فاغنر» التابعة لروسيا.

استكمال الانتخابات البلدية

في يناير 2021، شهدت ليبيا استكمال الانتخابات البلدية في معظم المناطق، وبعد بدء انتخاب بلديات طرابلس بأسبوع، تحت إشراف حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، أُجريت انتخابات البلديات في الشرق الليبي للمرة الأولى منذ 7 سنوات. وفي مايو الماضي وفي عهد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، المكلف الصادق الحراري، فتح باب التسجيل للمرشحين في انتخابات مجالس 24 بلدية، يوم 5 يونيو وحتى السابع عشر من يونيو.

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قائمة البلديات التي جرت فيها الانتخابات ضمت «البيضاء، تازربو، القبة، بير الأشهب، توكرة، القيقب، جردس العبيد، سلوق، قمينس، طبرق، المرج، الأبرق، مساعد، الجفرة، هراوة، جنزور، السايح، سبعية، الأصابعة، مرادة، صرمان، أم الرزم، الشقيقة، الأبيار».

اللجنة باشرت عملها في 116 بلدية على مستوى البلاد؛ حيث تمت الانتخابات في 43 بلدية، منها 40 بلدية انتخب بها العمداء، وباشرت مجالسها العمل، وجرى افتتاح سجل الناخبين في البلديات المتبقية، فيما تجرى الانتخابات في بعض البلديات لأول مرة.

30 يوليو .. إنجاز فتح الطريق الساحلي

لم يكن يوم الجمعة، الموافق الثلاثين من يوليو، يوماً عادياً في حياة الليبيين، فقد أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها. إعلان فتح الطريق الساحلي جاء تتويجاً لجهود اللجنة في فتح الطريق عبر وضع خطط العمل لصيانته وإزالة الألغام ومخلفات الحرب منه وتجهيز البوابات وأماكن إقامة الأفراد وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها من الأعمال.

ويخضع الطريق الساحلي لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة «5+5»، فيما قامت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بدور مميز في فتح الطريق، كما قام جهاز إعادة إعمار سرت بدور مهم في صيانة الطريق الساحلي، وكذلك تجهيز البوابات وسط جهود أهالي مدينة سرت في دعم أعمال اللجنة العسكرية في كل مراحل تجهيز وتأمين الطريق الساحلي.

في 22 سبتمبر، أعلن المشير خليفة حفتر تجميد مهامه العسكرية، قبل تقديم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية، في خطوة أشعرت البعض في الداخل والخارج بالارتياح، رغم ما أثاره ترشحه من قلق لدى آخرين.

قانون أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد

وفي أوائل أكتوبر، اعتمد البرلمان الليبي بمقره في طبرق، القانون رقم «1» الذي ينظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانيــة، لكن المجلس الأعلى للدولة - هيئة ثانية في البرلمـان ومقـره طرابلـس - اعتـرض على هذا القانون، بعدها عـدل البرلمان مواعيد التصويت على أن تجــرى الانتخابات الرئاسية في موعدهـا في 24 ديسمبر الجـاري، لكن بعد تعثر إجــرائها في موعدهـا، اقترحت المفوضيـة العليـا للانتخابات تـأجيلهـا شهـراً لتجـرى في 24 ينايـر.

في الثامن من نوفمبر جرى فتح باب تقديم الترشيحات للانتخابات. ولم تمضِ الأمور على ما يرام، فقد أحدث إعلان سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر خوض الانتخابات الرئاسية، عاصفة شديدة في الداخل والخارج، بين مؤيد ومعارض، فيما أدى رفض المفوضية العليا للانتخابات ترشح سيف الإسلام إلى توتر شديد صاحبته مظاهر عنف مسلح واقتحامات لعدة مراكز انتخابية، وكذلك حصار مبنى محكمة الاستئناف في سبها، للحيلولة دون تمكين القضاة من نظر طعن نجل القذافي ضد استبعاده من قائمة المرشحين للرئاسة قبل أن تنعقد المحكمة وتقضي بقبول الطعن وإعادة سيف إلى قائمة المرشحين على رئاسة ليبيا، رغم أنه مطلوب بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

«كورونا المستجد» يخطف أرواح الليبيين

وسط كل أحداث العام؛ بل في مقدمتها، ومثل معظم دول العالم، لم تسلم ليبيا من جائحة «كوفيد -19»، الذي أصاب عشرات الآلاف داخل الأراضي الليبية، كما حصد أرواح بضعة آلاف خلال العام 2021، منهم مشـاهير أبرزهم الأديب الكبير يوسف الشريف، الذى رحل جراء إصابته بفيروس «كورونـا»، في 23 يوليو الماضي عن عمر يناهز الـ83 عاماً، ويعد من أبرز أدباء ليبيا، وكتابها وإعلامييها.

وقبل يومين فقط من انطلاق العام الجديد 2022، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، نحو 387 ألفاً و543 حالة تعافت منها 375 ألفاً و131 حالة، فيما تبقت6727 حالة نشطة، وارتفع عدد الضحايا إلى 5685 وفاة.

وعلى صعيد التطعيم تلقى نحو مليون و855 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، فيما حصل نحو 826 ألف شخص على الجرعة الثانية.

وفي مفاجأة غير سارة أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء الأربعاء، أنه تم تسجيل إصابات بالمتحور الجديد «أوميكرون»، الذي تفشى في عدد من دول العالم خلال 2021.

المركز الوطني استبق الكشف عن إصابات «أوميكرون»، وأطلق تحذيراً إلى السلطات الليبية بضرورة فرض إجراءات احترازية إضافية على القادمين من مالطا.

وبرر المركز في تقريره الوبائي للفترة من 17 إلى 23 ديسمبر الجاري، تحذيره بدخول مالطا في موجة رابعة للوباء «قد تكون» مرتبطة بانتشار المتحور «أوميكرون»، ومع ذلك أكـد المركز الوطني أن منطقة شرق المتوسط ودول جوار ليبيا «لا تزال تتمتع باستقرار نسبي في الوضع الوبائي».