«الأرصاد» يحذر من رياح قوية وموج مرتفع على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 12:35 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى بحرية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى أقصى الساحل الشرقي، وتكون بحرية إلى شمالية شرقية، غدًا، على طبرق وأقصى الساحل الشرقي تتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين 2.50 و4.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا.
- رياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 05 و20 عقدة .
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.75 متر.
- البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربًا على ساحل سرت.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على الساحل الممتد من المرج إلى أقصى الساحل الشرقي يصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانًا.
- رياح شمالية غربية إلى بحرية وتكون بحرية إلى شمالية شرقية، غدًا، على طبرق وأقصى الساحل الشرقي سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.75 و4.00 أمتار.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.

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