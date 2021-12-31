«الأرصاد» يحذر من تقلبات جوية مصحوبة بأمطار غزيرة شمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 09:36 صباحا
أمطار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر غالب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقية بحدوث تقلبات جوية، الجمعة، مع سقوط أمطار جيدة وأحيانًا غزيرة على مرتفعات الجبل الأخضر، علاوة على ظهور خلايا رعدية مع احتمالية لتساقط حبات البرد وهبوب رياح نشطة نسبيًا على غالب المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على غالب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر هذا اليوم.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية خاصة سرت.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على غالب المناطق وتمتد إلى الدواخل تصحبها خلايا رعدية ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على غالب المناطق .
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

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