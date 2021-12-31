الداخلية تنفي إيقاف وكيل الوزارة للشؤون الفنية

شعار وزارة الداخلية. (الإنترنت)

نفت وزارة الداخلية، مساء الخميس، صحة قرار متداول بشأن إيقاف وكيل الوزارة للشئون الفنية فرج قعيم عن العمل احتياطياً.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار المتداول عبر الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «مزور»، وطالبت «بتحري الحقيقة في نقل المعلومة، وعدم الانجرار وراء هذه الشائعات».

وأكدت الوزارة أنها «سوف تتابع مصدر هذا القرار المزور، لاتخاذ ما يفرضه القانون من إجراءات».

وتداولت صفحات، في وقت سابق اليوم، قرارًا يحمل رقم (2015) لسنة 2021، ويتضمن وقف «عضو هيئة الشرطة رائد فرج محمد منصور وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية وقفا احتياطيا».