الداخلية تنفي إيقاف وكيل الوزارة للشؤون الفنية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 12:04 صباحا
شعار وزارة الداخلية. (الإنترنت)

نفت وزارة الداخلية، مساء الخميس، صحة قرار متداول بشأن إيقاف وكيل الوزارة للشئون الفنية فرج قعيم عن العمل احتياطياً.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار المتداول عبر الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «مزور»، وطالبت «بتحري الحقيقة في نقل المعلومة، وعدم الانجرار وراء هذه الشائعات».

وأكدت الوزارة أنها «سوف تتابع مصدر هذا القرار المزور، لاتخاذ ما يفرضه القانون من إجراءات».

وتداولت صفحات، في وقت سابق اليوم، قرارًا يحمل رقم (2015) لسنة 2021، ويتضمن وقف «عضو هيئة الشرطة رائد فرج محمد منصور وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية وقفا احتياطيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أتلتيكو مدريد يعلن إصابة سيميوني وجريزمان و3 لاعبين آخرين بـ«كورونا»
رياضة عالمية
فيروس كورونا يضرب 3 لاعبين جددا من برشلونة
رياضة عالمية
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة الإتجار بقاصرات جنسيا
دولى
الأمن السوداني يطلق غازات مسيلة للدموع لمواجهة آلاف المتظاهرين في الخرطوم (صور)
عربى
كيف يستقبل العالم العام الجديد مع تفشي «أوميكرون»؟
دولى
متاهات قديمة وجديدة
وجهات نظر
«أوميكرون» يثير الذعر في العالم: تسجيل أعلى حصيلة أسبوعية للإصابات.. وعودة ...
دولى
أبويعرب المرزوقي
وجهات نظر
ميليشيات الانتخابات
وجهات نظر
حبس موظفة بمصرف الجمهورية بتهمة اختلاس 1.8 مليون دينار من حساب عميل
ليبيا
بالصور.. 5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال»
رياضة محلية
تشاووش أوغلو: حفتر عرض في وقت سابق زيارة تركيا بشرط
ليبيا
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة الأسعار
اقتصاد
«التعليم»: استمرار الخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من القطاع
ليبيا
نوري العبار يرفض تحويل مفوضية الانتخابات إلى «كبش فداء».. ويتساءل عن «حالة القوة...
ليبيا
«ديوان المحاسبة» يتحدث عن «فساد» بإدارة ملف توفير الكتاب المدرسي
ليبيا
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (2)
فيديو
وليامز تقيم دور ملتقى الحوار في العملية السياسية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كريستيانو رونالدو يثير أزمة في الهند