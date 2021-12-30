وليامز تشدد على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 09:46 مساء
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، التشديد على أهمية توفير وضمان «الظروف الملائمة» للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية في ليبيا، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة لتطلعات الليبيين في الانتخابات.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» مساء الخميس، «في كل اتصالاتي مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، أكرر التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة والقائمة لـ 2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا».

وأضافت في تغريدة ثانية أنها تشدد «مجددا على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية على أسس متينة ومن منطلق تكافؤ الفرص بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة».

- المشري: سألتقي عقيلة صالح لمناقشة المسار الدستوري والمناصب السيادية
- وليامز: ينبغي الاهتمام بإجراء الانتخابات وليس مصير الحكومة
- وليامز تقيم دور ملتقى الحوار في العملية السياسية

يأتي تشديد وليامز بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن لقاء مرتقب سيجمعه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمناقشة المسار الدستوري وبعض المناصب السيادية، والذي يحتمل أن يناقشا أيضا خلاله تغيير السلطة التنفيذية.

كما يأتي بعد يومين من تأكيد المسؤولة الأممية على ضرورة أن تركز الأطراف الليبية اهتمامها على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة الموقتة، وذلك بعدما تأجلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر.

ومنذ وصولها إلى ليبيا في 12 ديسمبر تجري وليامز لقاءات مع مختلف الأطراف في ليبيا وكذلك مع الشركاء الدوليين من أجل حشد الدعم للجهود الرامية إلى معالجة الصعوبات والعراقيل التي حالت دون إجراء الجولة الأول من الانتخابات الرئاسية من أجل المضي قدما لاستكمال العملية الانتخابية.

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