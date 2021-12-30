مجلس الوزراء: إلغاء جهاز مكافحة الجريمة وإنشاء الشرطة البيئية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يعقد اإجتماعه العادي العاشر, الخميس 30 ديسمبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إلغاء جهاز مكافحة الجريمة وضم أصوله الثابتة والمنقولة والقوة العمومية كافة لجهاز المباحث الجنائية.

كما أعلن حمودة، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إنشاء جهاز الشرطة البيئية يتبع وزارة البيئة، إضافة إلى إنشاء معهد للطب الشرعي تابع لوزارة العدل.

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وقال الناطق باسم الحكومة إن تقرير مركز خدمة المواطن الربع سنوي، تضمن إجمالي طلبات تسلمها المركز بلغت 72714 طلبًا، جرى الرد على 71314 طلبًا بنسبة 98%، بينما لم يجر الرد على 1373 طلبا بنسبة 2% من إجمالي الطلبات.

ونقل حمودة تأكيد رئيس الوزراء أن «حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء عملها وتقديم خدماتها للمواطنين كافة»، داعيًا في الوقت نفسه الجميع إلى «التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن كل ما من شأنه افتعال الأزمات والصراعات».