4 توصيات من مركز مكافحة الأمراض بشأن لقاحات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 08:34 مساء
باحث يرجي اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

وجه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، مدراء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ومدراء الخدمات الصحية ومكاتب الرعاية في مختلف مناطق ليبيا بعدة نصائح فيما يخص التطعيمات من الأنواع المختلفة.

وقال في رسالة إلى المسؤولين الطبيين، الخميس، إنه يشكرهم على جهودهم المبذولة من أجل استمرار نجاح الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، واستمرار تطعيم الفئات المستهدفة كافة، موضحا أنه يجب مراعاة الآتي:

أولا : لقاح فایزر
إعطاء اللقاح من عمر 12 سنة فما فوق على أساس جرعتين بينهما مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وإعطاء التطعيم للنساء الحوامل على أساس جرعتين بينهما مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

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ثانيا: لقاح سينوفارم
إعطاء اللقاح من عمر 12 سنة فما فوق على أساس جرعتين المدة بينهما لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وإعطاء سينوفارم كجرعة ثانية لمتلقي لقاح سينوفاك.

ثالثا: لقاح أسترازينيكا
إعطاء اللقاح للفئات العمرية من 40 سنة فما فوق على أساس جرعتين، المدة بينما لا تقل عن أربعة أسابيع.

رابعا: لقاح سبوتنيك 
بالنسبة لمتلقي جرعة واحدة منه، يمكن إعطاء أي لقاح بشرط:
1. إعطاء لقاح أسترازينيكا للأشخاص من عمر 40 فما فوق على أساس جرعتين المدة بينهما لا تقل عن أربعة أسابيع.

2. إعطاء لقاح فايزر أو سينوفارم على أساس جرعتين، المدة بينهما لا تقل عن ثلاثة أسابيع من عمر 18 سنة فما فوق.

أما فيما يخص الجرعة التعزيزية (الثالثة)، فأوضح أنه يأذن بأخذها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ أخذ الجرعة الثانية، بدلا من ستة أشهر.

ويمكن أن تكون الجرعة التعزيزية من نوع اللقاح نفسه للجرعتين الأولى والثاني،ة أو من نوع لقاح مختلف، مع السماح بأخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من عمر 18 سنة فما فوق.

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