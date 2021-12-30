النويري يلتقي رئيس جهاز دعم الاستقرار في طرابلس

لقاء النويري مع رئيس جهاز دعم الاستقرار في طرابلس، الخميس 30 ديسمبر 2021. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، الخميس، رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبدالغني الككلي.

وقال مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت إن اللقاء بحث الأوضاع الأمنية ودور جهاز دعم الاستقرار في حفظ الأمن والاستقرار وسبل تعزيز التواصل والتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية بالبلاد حفاظا على أمن المواطن وسلامته.

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وأُنشئ جهاز دعم الاستقرار بموجب القرار رقم (38) لسنة 2021 الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج، بتاريخ 17 يناير 2021، ليتولى تنفيذ تكليفات ومهام أمنية محددة، كما كُلف عبدالغني الككلي رئاسته.

وحدد القرار اختصاصات رئيس الجهاز عبدالغني الككلي والتي من أبرزها تحديد أماكن تمركز الوحدات التابعة لجهاز دعم الاستقرار بالعاصمة طرابلس، واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز، واقتراح مشروع الميزانية، وتحديد احتياجات الجهاز وغيرها، وفق القرار الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه حينها.