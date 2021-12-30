في العدد 319: الانتخابات تدخل نفق التأجيل.. و«أوميكرون» يظهر في ليبيا

العدد 319 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 30 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

اكتظ العدد «319 » من جريدة «الوسط» الصادر، الخميس، بعديد الموضوعات على صفحاته الستة عشرة، والتي ترصد في معظمها حصاد السنة، فالعدد هو الأخير في العام 2021، قبل أن يرحل بساعات ليفسح المجال للعام الجديد.

في الصفحة الأولى نطالع قصة رئيسية، تحت عنوان «متقاسمو السلطة يدفعون الانتخابات إلى نفق التأجيل». وفيها نقرأ كيف أن مجالس البرلمان والدولة والمفوضية نفضوا أيديهم من مسؤولية إجهاض الانتخابات.

- للاطلاع على العدد 319 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

أما الصفحة الثالثة فضمت استطلاع رأي نشطاء، حول المشهد السياسي الليبي الراهن وجاء تحت عنوان «نشطاء لـ«الوسط»: مجلس النواب يتحمل المسؤولية الأكبر عن حالة الانسداد السياسي».

بداية سارة ونهاية صادمة

وضمت الصفحتان الرابعة والخامسة رصدًا مختصرًا لأهم المحطات السياسية والأمنية في ليبيا خلال 2021، وجاء تحت عنوان عريض «بدايات متفائلة بعد تشكيل حكومة الوحدة وصدمة 24 ديسمبر تكتب النهايات». وفيها مفاجأة ظهور حالات مصابة بالمتحور «أوميكرون» داخل ليبيا.

الربيع العربي يلفظ أنفاسه

ومن المحلي إلى العربي والدولي، ونطالع رصدًا لحصاد 2021؛ فتحت عنوان عريض «الربيع العربي يلفظ أنفاسه الأخيرة». يتصدر تقرير موسع الصفحتين السادسة والسابعة، إضافة إلى حصاد جائحة كورونا في العالم.

الانتعاش النفطي وحصاد الاقتصاد

وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحتين الثامنة والتاسعة تقريرًا موسعًا يرصد أبرز الأحداث الاقتصادية الليبية، وجاء بعنوان «أبرز الأحداث في العام: الانتعاش النفطي وتعديل العملة ومعاناة الشعب من التضخم».

- للاطلاع على العدد 319 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ماذا قرأ المثقفون خلال العام؟

وترصد الصفحة الثانية عشرة، الحصاد الثقافي لعدد من الكتاب والأدباء والصحفيين والمثقفين الليبيين، وذلك في موضوع رئيسي جاء بعنوان «كتاب ليبيون يكشفون حصيلة قراءاتهم في العام 2021». أيضًا شملت الصفحة الحدث التي اعتبره كثيرون الأبرز عربيا خلال العام، وهو «ضم الخط العربي إلى قائمة التراث غير المادي للبشرية».

نجوم قالوا كلماتهم الأخيرة ورحلوا

ومن الثقافة إلى صفحة الفن ونطالع فيها، حصاد الفن الليبي خلال العام 2021، تحت عنوان «نجوم رحلوا وفعاليات جديدة وأغان حديثة». كما نقرأ أيضًا آخر أخبار الفن والفنانين محليًا وعربيًا ودوليًا.

مكاسب ليبيا الرياضية ومستقبل الزعيم

ومن حصاد الفن، إلى الرياضة والصفحة الرابعة عشرة، ويتصدرها تقرير مستقبل نادي الأهلي طرابلس «الزعيم»، بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسه ساسي أبوعون، وتشكيل لجنة موقتة لإدارة النادي الكبير، وجاء بعنوان «3 أهداف تنتظر تسييرية الأهلي طرابلس بعد إقالة سيموندي».

وتحت عنوان «الرياضة الليبية تجني 6 مكاسب قبل وداع 2021»، يتصدر تقرير موسع الصفحة الخامسة عشرة، التي تضم عنوانا يقول «الزناد يواصل تحطيم الأرقام القياسية في عدد مرات الفوز على حلبة الملاكمة بأوروبا والفلاح يسير على خطاه»، وكذلك تتضمن الصفحة رصدا لمكسب «رفع الحظر عن الملاعب الليبية بعد 7 سنوات عجاف شهدت حرمان المشاركة للمنتخبات والأندية.. وأيضًا عرض «فيفا» إقامة مشروع قومي على أرض طرابلس. كما ترصد كيف واصل القرقني توهجه في عالم بناء الأجسام.. وأخيرًا إعلان تنظيم ليبيا بطولة أفريقيا للرماية.

- للاطلاع على العدد 319 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا