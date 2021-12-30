مالطا ترفض «شيطنة» خفر السواحل الليبي ووقف التعاون الأوروبي معه

وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، (أرشيفية: الإنترنت)

حذر وزير الخارجية المالطي، إيڤاريست بارتولو، من «شيطنة» خفر السواحل الليبي ووقف التعاون الأوروبي معه بسبب ما قد تحمله الخطوة من انعكاسات سلبية على إدارة ملف الهجرة.

وشدد بارتولو في مقال له بجريدة «إندبندنت» المالطية نُشر، أمس الأربعاء، بعنوان «معالجة الهجرة بجدية» على ضرورة أن تكون هناك أرضية مشتركة للثقة بين جميع الجهات الفاعلة لإيجاد حلول للهجرة والذهاب إلى أجندة إيجابية، داعيا الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى التعاون بصبر ومثابرة مع السلطات الليبية للاعتراف بوضع المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وإشراكهما في إدارة مراكز استقبال المهاجرين.

وأكد الوزير المالطي على ضرورة بناء الثقة أولاً بين الاتحاد الأوروبي وليبيا وإعادة ضبط العلاقات معهم. معتبرا «احترام الاتحاد الأوروبي لنفسه وشيطنة السلطات الليبية التي تتعامل مع الهجرة ووقف التعاون مع خفر السواحل سيكون لهما نتائج عكسية ويزيدان الوضع سوءًا». وأضاف أن «من مصلحة ليبيا أن تصبح آمنة لليبيين والمهاجرين في ليبيا ويجب علينا جميعًا مساعدة ليبيا في أن تصبح كذلك».

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وكان «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» اتهم في منتصف ديسمبر السلطات الليبية بارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، سواء أثناء عمليات الصد والإرجاع أو في السجون ومراكز الاحتجاز متحدثا عن انتهاكات مروّعة بحقهم، ويشمل ذلك حالات الاحتجاز التعسفي، والمعاملة غير الإنسانية، وعمليات الابتزاز المالي المنتشرة على نطاق واسع داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا.

وندد المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، فنسنت كوشيتيل، بما جاء في تقرير المركز الأورومتوسطي واصفا ذلك بـ«الادعاءات الخطيرة»، بما في ذلك الأشخاص الذين تُركوا ليموتوا في البحر، بينما تم إنقاذ آخرين، واستغلال المُحتجزين من قبل الحراس في مراكز الاحتجاز. وطالب المسؤول الأممي بالتحقيق المناسب بشأن ممارسات الفساد الحاصلة في مراكز الاحتجاز.