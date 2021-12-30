وقفة احتجاجية في سبها للمطالبة بإطلاق وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 30 ديسمبر 2021, 06:55 مساء
الوقفة الاحتجاجية المطالبة بإطلاق وزيرة الثقافة بساحة الاستقلال في مدينة سبها، الخميس 30 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

نظم عدد من المواطنين في سبها، الخميس، وقفة احتجاجية بساحة الاستقلال وسط المدينة؛ للمطالبة بإطلاق وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، المحبوسة احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي وإداري بناء على أمر من النيابة العامة.

وحمّل المشاركون في الوقفة المسؤولية الكاملة عن سلامة الوزيرة إلى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وكذلك النائب العام ووكيل النيابة «لما بدر منهم من توقيف واعتقال ورفع الحصانة دون استجواب لوزيرة الثقافة والتنمية المعرفية» وفق بيان أصدروه خلال الوقفة.

كما حمّل المحتجون مسؤولية «المساس بكرامة الوزيرة إلى عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية»، مطالبين الجهات المختصة بإطلاقها فورا والحفاظ على سلامتها وكرامتها وإبعاد المرأة الليبية عن المناكفات السياسية»، معتبرين أن «التهم والادعاءات» التي طالت الوزيرة «باطلة وسياسية وتستهدف الوزراء والنيل منهم».

- النيابة العامة تأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا

وأمرت النيابة العامة، أمس الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، احتياطيا على ذمة التحقيق في وقائع فساد شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفة عدد من موظفي الوزارة، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأوضح البيان أن وقائع الفساد شملت قيام عدد من موظفي وزارة الثقافة «بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة، على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق».

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