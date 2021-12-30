إحالة مخصصات رواتب موظفي البعثات الدبلوماسية إلى المصرف المركزي

شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إحالة مخصصات رواتب موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج عن الربع الأخير للسنة الجارية إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المرتبات تخص شهور: أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مشيرة إلى أن الإحالة جرت اليوم الخميس.

- رواتب السفارات بالخارج ضمن مناقشات الكبير والمنقوش

- رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة

كان مشروع قانون المرتبات الموحد حدد بداية رواتب الموظفين عند 750 دينارًا، فيما قُدر راتب رئيس الدولة بـ20 ألف دينار، بالإضافة إلى سبعة آلاف دينار بدل سكن.

ونصّ المشروع على أن الدرجات الأعلى في جدول العاملين وتشمل الدرجة 15 لها راتب بدايته 3500 دينار، ونهاية مربوط 4100 دينار بنسبة زيادة سنوية 60%.