الرئيس الجورجي الأسبق ساكاشفيلي يعود إلى السجن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 03:56 مساء
الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي خلال محاكمته 29 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

أعيد الرئيس الجورجي الأسبق وزعيم المعارضة الحالي، ميخائيل ساكاشفيلي، الخميس، إلى سجنه من المستشفى العسكري حيث كان يعالج بعد إضراب عن الطعام، وفق ما ذكرت مصلحة السجون في البلاد.

أوقف ساكاشفيلي في الأول من أكتوبر بعيد عودته سرًا إلى جورجيا من منفاه في أوكرانيا. وأضرب عن الطعام لمدة 50 يومًا احتجاجًا على سجنه بتهمة استغلال السلطة في قضية يصر على أنها مسيّسة، وفق وكالة «فرانس برس». 

وانهى الرئيس السابق المؤيد للغرب، البالغ من العمر 54 عامًا، والذي تولى رئاسة البلاد بين عامي 2004 و2013، إضرابه عن الطعام بعد نقله إلى مستشفى عسكري في مدينة غوري في شرق جورجيا إثر تدهور حالته الصحية. 

- لجنة أطباء مستقلة تؤكد تعرُّض الرئيس الجورجي الأسبق للتعذيب

وقالت مصلحة السجون، الخميس، إن «المعتقل ميخائيل ساكاشفيلي موجود في السجن رقم 12»، معلنة بذلك عودته إلى سجن روستافي الذي يبعد حوالي ثلاثين كيلومترا عن العاصمة تبليسي.

وأكد نائب عن حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، ديفيد سيرغينكو، للصحفيين أن الحالة الصحية لساكاشفيلي، حسب المستشفى العسكري، «مستقرة».

وقال نيكا غفاراميا محامي ساكاشفيلي أن وزن موكله عند مغادرته المستشفى لم يتغير عما كان عليه عندما دخل المستشفى بعد الإضراب عن الطعام. وأضاف أن ساكاشفيلي «ضعيف وفي حالة ذهول». وأكد أن إعلانا سيصدر يوم الجمعة بشأن الحالة الصحية لموكله. في ديسمبر، قال أطباء مستقلون عاينوه إن ساكاشفيلي يعاني من أمراض عصبية عدة جراء سوء المعاملة التي تعرض لها أثناء الاحتجاز. 

وفاقم توقيف أبرز معارض في جورجيا الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والناجمة عن انتخابات برلمانية أجريت العام الماضي طعنت المعارضة بنتائجها معتبرة أنها مزورة. وتتّهم منظمات حقوقية الحكومة الجورجية باللجوء إلى الملاحقات الجنائية لمعاقبة السياسيين المعارضين ووسائل الإعلام التي تنتقدها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة الإتجار بقاصرات جنسيا
دولى
كيف يستقبل العالم العام الجديد مع تفشي «أوميكرون»؟
دولى
متاهات قديمة وجديدة
وجهات نظر
«أوميكرون» يثير الذعر في العالم: تسجيل أعلى حصيلة أسبوعية للإصابات.. وعودة ...
دولى
أبويعرب المرزوقي
وجهات نظر
ميليشيات الانتخابات
وجهات نظر
حبس موظفة بمصرف الجمهورية بتهمة اختلاس 1.8 مليون دينار من حساب عميل
ليبيا
بالصور.. 5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال»
رياضة محلية
تشاووش أوغلو: حفتر عرض في وقت سابق زيارة تركيا بشرط
ليبيا
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة الأسعار
اقتصاد
«التعليم»: استمرار الخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من القطاع
ليبيا
نوري العبار يرفض تحويل مفوضية الانتخابات إلى «كبش فداء».. ويتساءل عن «حالة القوة...
ليبيا
«ديوان المحاسبة» يتحدث عن «فساد» بإدارة ملف توفير الكتاب المدرسي
ليبيا
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (2)
فيديو
وليامز تقيم دور ملتقى الحوار في العملية السياسية
ليبيا
نشطاء وسياسيون: «النواب» يخلط الأوراق ويلبس «المفوضية» فشله
ليبيا
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (1)
فيديو
كاركاتير خيري - مطالب بإجراء الانتخابات وإنهاء ولاية الأجسام السياسية القائمة
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تمنع نمو شعرك