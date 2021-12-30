استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

أسعار صرف الدينار أمام سلة من العملات الأجنبية في السوق الموازية اليوم الخميس، 30 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار عند 5.03 دينار في السوق الموازية اليوم الخميس، وهو ذاته السعر المسجل في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وسجل اليورو 5.57 دينار، والجنيه الإسترليني 6.60 دينار، وهي كذلك الأسعار نفسها في نهاية تعاملات الأمس، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كذلك استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.47 دينار، والدينار التونسي عند 1.75 دينار ليبي.

سعر الصرف في السوق الرسمية

واستقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال التعاملات في السوق الرسمية، الخميس، عند 4.59 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما ارتفع سعر الجنية الإسترليني إلى 6.19 دينار من 6.17 دينار أمس، واليورو إلى 5.20 دينار من 5.19 دينار أمس.

وهبطت الليرة التركية أربعة قروش مسجلة 0.34 دينار مقابل 0.38 دينار، فيما حافظ اليوان الصيني على سعر 0.72 دينار، بينما حافظ الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار التونسي على مستوى 1.22 دينار، و1.25 دينار، و1.59 دينار على التوالي.