الدبيبة يناشد النائب العام «التعامل بحنكة» مع قضية وزيرة الثقافة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 12:52 مساء
الدبيبة خلال حديثه في اجتماع حكومة الوحدة، 30 ديسمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

ناشد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة النائب العام المستشار الصديق الصور «التعامل بحنكة» في قضية وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، كما حدث في كثير من الحالات، ومعاملتها بخصوصية كونها امرأة.

وقال الدبيبة إن ما حدث من إيقاف الوزيرة «أمر يحتاج إلى التأني معه وعدم الاندفاع، لأننا أمام امرأة ليبية في كل الأحوال»، مضيفًا: «قد تكون الوزيرة أخطأت أو اشتغلت مع أطراف أخرى في بعض الأعمال غير القانونية أو القانونية، لكننا ما زلنا في مرحلة تحقيق»، حسب كلمته في اجتماع الحكومة الخميس.

وأمس الأربعاء، أمرت النيابة العامة بحبس الوزيرة، احتياطيًا على ذمة التحقيق في وقائع فساد شملت تعاقد موظفي الوزارة «على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة، رغم قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق».

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وأكمل: «نحن نضمن التحقيق، فهي ليست هاربة، وهي سيدة محترمة، وأعرف نواياها، لكن الإجراءات الإدارية لا يمكن أن تعامل بـ(هذه) الطريقة... حتى في السوشيال ميديا اتقوا الله في أخواتنا وأمهاتنا»

ودعا إلى مراعاة خصوصيتها، مردفًا: «تم إبلاغ النائب العام بذلك.. لا يمكن أن نشفق مع أي مسؤول متورط في عملية فساد، (لكن) ولا بُد أن نراعي أننا نتعامل مع امرأة ليبية لديها صغار، وتمنيت أن يكون إطار التحقيق بشكل لائق لها وأسرتها وأبنائها».

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