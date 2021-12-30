«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 12:20 مساء

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية نشطة إلى قوية، على الساحل من الخمس إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن سرعة تلك الرياح تصل إلى 25 عقدة، مع تراوح ارتفاع الموج بين 3 و3.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، يصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين نصف المتر، ويصل إلى ثلاثة أمتار على الساحل من مصراتة إلى سرت.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر على الساحل من مصراتة إلى سرت.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات من البرد أحيانًا.
- رياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 15 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3 أمتار، ويصل إلى 3.75 متر صباح الغد على الساحل من شحات إلى درنة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا على الساحل من رأس لانوف إلى شحات.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر واضطراب البحر.

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