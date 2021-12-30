«الأرصاد» يحذر من تقلبات جوية وسيول في مناطق الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 11:27 صباحا
أمطار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار التقلبات الجوية على مناطق الشمال الشرقي حتى غد الجمعة.

وتوقَّع المركز، سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على تلك المناطق، وتكون غزيرة مع خلايا رعدية على المنطقة من المرج إلى الجبل الأخضر والأقصى الساحل الشرقي، مع هطول حبات البرد، حسب تنبيه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

ولفت إلى أن الأمر سيتسبب في سيول وجريان المياه بالأودية المحلية، وتجمعها في المناطق المنخفضة، وإغلاق بعض الطرق في التجمعات السكنية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة الخميس، تأثر معظم مناطق الشمال بمنخفض جوي، يؤدي إلى سقوط أمطار جيدة وأحيانًا تكون غزيرة على مرتفعات الجبل الأخضر، مع رياح نشطة نسبيًا على الساحل.

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