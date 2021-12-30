560 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و14 حالة وفاة

إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 640 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأربعاء، منها 139 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 616 مصابًا، وتُوفي 11 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.7% من إجمالي 4330 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 3690 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع خمس حالات بالمنطقة الغربية، وخمس حالات في المنطقة الشرقية، وحالة واحدة في المنطقة الجنوبية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 388 ألفًا و183 حالة، منها 6740 حالة نشطة، بينما تعافى 375 ألفًا و747 حالة، وسُجلت 5696 حالة وفاة بالمرض في البلاد.