اللافي يغادر أفريقيا الوسطى بعد رحلة عمل استغرقت يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 10:59 صباحا
اللافي خلال وداع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى ووزيرة الخارجية، 29 ديسمبر 2021، (الرئاسي)

اختتم نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، والوفد المرافق له، زيارته إلى جمهورية أفريقيا الوسطى مساء أمس الأربعاء، بعد رحلة عمل استغرقت يومًا واحدًا.

والتقى اللافي عددًا من المسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء هينري دوندرا، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس، الخميس.

وجرت مراسم توديع رسمية للافي؛ حيث كان في في مطار العاصمة بانغي، رئيس الوزراء هينري دوندرا، ووزيرة الخارجية، سيلفي تيمون بايبو.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أمس، إن تلك الزيارة تستهدف تفعيل التعاون وتعزيز العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين، ومتابعة ملف الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى.

جانب من مراسم توديع اللافي.
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