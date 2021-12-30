حالة وفاة بـ«كورونا» في سبها

مركز سبها الطبي، (أرشيفية: تصوير - رمضان كرنفودة)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، الخميس.

وأشار المركز إلى عدم اكتشاف أي إصابة جديدة أمس الأربعاء، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأجرى مختبر المركز تحاليل لـ11 عينة، ظهرت سلبيتها جميعًا.

وأعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض،‏ حيدر السائح، أمس، تشخيص أول حالتين من متحور «أوميكرون» في ليبيا.

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وحثّ المركز المواطنين والمقيمين على الإسراع بتلقي التطعيم المضاد لـ«كورونا»، واستكمال جرعات اللقاح المتوافرة في كافة مدن ومناطق البلاد، داعيًا إلى الالتزام وتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من غسل اليدين، وارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات؛ نظرًا لخاصية الانتشار السريع التي يتميز بها المتحور.