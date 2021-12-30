أحوال الطقس اليوم: منخفض جوي شمالا.. وأمطار غزيرة على الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 10:36 صباحا
سماء مغيمة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر معظم مناطق الشمال بمنخفض جوي، خصوصًا على الشمال الشرقي، يؤدي إلى سقوط أمطار جيدة وأحيانًا تكون غزيرة على مرتفعات الجبل الأخضر، مع رياح نشطة نسبيًا على الساحل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، ترواح درجات الحرارة القصوى بين 11 و23 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على معظم المناطق الساحلية، وبعض مناطق الدواخل، مع احتمال سقوط رخات خفيفة من المطر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تكون نشطة أحيانا على المناطق الساحلية وبعض مدن الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا غدا على بعض المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
فرصة سقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، وتمتد إلى الدواخل، تصحبها خلايا رعدية، من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا، خصوصًا على مرتفعات الجبل الأخضر؛ ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على معظم المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.

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