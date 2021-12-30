ضبط مصنع للخمور في بنغازي

برميلان عثر عليهما داخل مصنع للخمور في بنغازي، 29 ديسمبر 2021، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي والتحري في مديرية أمن بنغازي مصنعًا لإنتاج الخمور المحلية في منطقة الطلحية بالمدينة.

جاء ذلك بعد ورود معلومات إلى القسم حول المصنع؛ حيث أُخذ الإذن من النيابة العامة لمداهمته، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وعثر داخل المصنع، الموجود بإحدى المزارع، على ثلاثة خزانات سعة ثلاثة آلاف لتر، بها نحو 12 ألف لتر من الخمور.

كما وجد رجال الأمن أيضًا برميلين ممتلئين سعة 200 لتر، وأربعة جالونات سعة 20 لترًا، جاهزة للبيع.

وأشار البيان إلى إعدام الخمور داخل المزرعة، ولايزال البحث جاريًا عن مالكها.