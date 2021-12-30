«الداخلية» تبحث تشكيل شرطة نسائية للتعامل مع السيدات المهاجرات

جانب من اجتماع مدير الإدارة العامة للتدريب العميد علي الطويل ومدير مكتب حقوق الإنسان عميد دكتور فؤاد الباشا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

ناقش اجتماع بوزارة الداخلية، يوم الأربعاء، المقترح المقدم من رئيس مكتب حقوق الإنسان بخصوص تكوين عناصر من الشرطة النسائية للتعامل مع النساء المهاجرات.

وضم الاجتماع مدير الإدارة العامة للتدريب العميد علي الطويل ومدير مكتب حقوق الإنسان عميد دكتور فؤاد الباشا، وفق منشور للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وناقش الاجتماع تجنيد عناصر من الشرطة النسائية لصالح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة لأمن السواحل، بالإضافة إلى التحضير لانطلاق الدورة التدريبية.

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حضر الاجتماع رئيس مكتب تخطيط التدريب وإعداد المناهج العقيد عبدالناصر القاضي، ومدير إدارة التدريب بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد فتحي شنيبو، ورئيس مكتب شؤون المرأة العقيد جود الشوشان، والمقدم حمزة البعباع معاون رئيس قسم التدريب بالإدارة العامة لأمن السواحل، ورئيس مكتب تطوير وتأهيل المرأة المقدم إيناس الوحيشي، ورئيس مكتب التجنيد المقدم الطاهر القضقاض، والمقدم عياد الخويلدي عضواً عن مكتب تخطيط التدريب.