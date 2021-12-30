حبس موظفة بمصرف الجمهورية بتهمة اختلاس 1.8 مليون دينار من حساب عميل

النائب العام الصديق الصور. (أرشيفية: مكتب النائب العام)

أعلن مكتب النائب العام، مساء الأربعاء، حبس موظفة بمصرف الجمهورية، بتهمة اختلاس مبلغ مالي قدره مليون وثـمانمائة ألف دينار من الحساب المصرفي العائد إلى أحد زبائن.

وذكر بيان لمكتب النائب العام أن وكيل النيابة العامة باشر إجراءات التحقيق في بلاغ بشأن الاختلاس، والتي استهلها بتعيين وجهة الأموال المختلسة، وإثبات العمليات المصرفية التي تمت في شأنها، وتحديد الأشخاص المخولين بالنفاذ إلى منظومة عمل المصرف.

وأثبتت التحقيقات «ارتكاب إحدى موظفات المصرف جريمة اختلاس المبلغ المالي وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به عبر تحويله إلى حسابات مصرفية عائدة إلى ذوي قرباها وقيامها بعد ذلك بسحبه نقداً»، وفق بيان مكتب النائب العام على «فيسبوك».

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وانتهت النيابة العامة استجواب المتهمة بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، كما تولت إجراء «استجواب عدد من الموظفين الذين أهملوا في أداء واجبهم الوظيفي بتخليهم عن مفاتيح الولوج إلى المنظومة لصالح المتهمة وإعراضهم عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة المجرمة»، كما أمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.