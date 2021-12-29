حبس 3 قيادات بـ«الأهلية للأسمنت» بتهمة تلقي رشوة

شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: مكتب النائب العام)

أعلن مكتب النائب العام، مساء الأربعاء، حبس ثلاث قيادات بالشركة الأهلية للأسمنت المساهمة، بتهمة الحصول على رشوة مالية والإضرار بالمال العام.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام بأن المستشار الصديق الصور وجّه بمباشرة التحقيق في البلاغ المقدم ضد عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت المساهمة ومديرها التنفيذي، بتهمة طلبهم الحصول على مبلغ مالي قدره مليون وخمسمائة ألف دينار، نظير قيامهم بفسخ عقد توريد المواد الرابطة للأسمنت «الكلنكر»، المبرم بين الشركة العاملين فيها وبين شركة «السحاب».

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وأضاف البيان المنشور عبر صفحه النائب العام على «فيسبوك»، أن وكيل النيابة اتخذ عدة إجراءات أسفرت عن إثبات «صحة ارتكاب السالف ذكرهم جرائم الرشوة، وإحداث الضرر الجسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطة الوظيفة لتحقيق نفع غير مشروع للغير».

وأوضح البيان أن النيابة العامة أمرت، بعد توفر الأدلة الكافية ضدهم، بحبس عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت ومديرها التنفيذي حبساً احتياطيا، ووجهت الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضرها، دون أن يذكرهم البيان.