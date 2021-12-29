وليامز تبحث مع عمداء بلديات تطورات الانتخابات في ليبيا وجهود تفكيك المركزية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 09:23 مساء
من لقاء وليامز مع عمداء البلديات, (حساب وليامز على تويتر)

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع عدد من عمداء البلديات، تطورات الانتخابات في ليبيا، وجهود تفكيك المركزية ودعم البلديات.

وقالت وليامز، خلال تغريدات على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المباحثات تمت عبر الاتصال المرئي مع مجموعة من عمداء البلديات «من مختلف مناطق ليبيا»، وشارك فيها عمداء طبرق والمرج والكفرة وسبها ووادي عتيبة وغات والزاوية والشويرف وإدري الشاطئ وبني وليد وسوق الجمعة، لافتة إلى تعذر مشاركة عدد من المدعوين للقاء اليوم.

وأوضحت أن اللقاء بحث أيضًا «الحاجة الملحة» لتوفير الميزانيات لتتمكن كل البلديات من تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مع «التركيز على تسريع الدعم للبلديات في الجنوب الليبي التي عانت ولا تزال تعاني الحرمان»، وفق قولها.

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وأضافت أن الحوار مع عمداء البلديات ناقش تطورات الأوضاع و«أهمية احترام إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا في (كشوف) الانتخابات ويتطلعون لممارسة حقوقهم الديمقراطية في اختيار من يمثلهم، وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية»، لافتة إلى تجربة انتخاب عمداء البلديات، التي «تعكس النبض الديمقراطي في المجتمع الليبي».

المصالحة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي
وبحسب وليامز، تطرق الحوار أيضًا إلى أهمية المصالحة الوطنية الشاملة و«حماية النسيج الاجتماعي» في ليبيا، مضيفة أنها أكدت للمشاركين أن لقاء اليوم «يرسم لوحة وطنية تعزز المساعي الرامية لمد جسور التواصل بين الليبيين»، خصوصًا أن عمداء البلديات هم الأقرب لمواطنيهم وقادرون على لمس همومهم والتعبير عن تطلعاتهم.

وأكدت أن لقاء اليوم يمثل أولى محطات التواصل مع عموم عمداء بلديات ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا، و«سيتبعه عدد من اللقاءات المباشرة والافتراضية في الأيام المقبلة».

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