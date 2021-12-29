السايح: تشخيص أول حالتين من متحور «أوميكرون» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 09:21 مساء
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ حيدر السائح, (صفحة السائح على فيسبوك)

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض،‏ حيدر السائح، تشخيص أول حالتين من متحور «أوميكرون» في ليبيا، وذلك في توضيح للبيان الصادر في وقت سابق اليوم الأربعاء عن رصد حالات إصابة بالمتحور.

وقال السائح، في تصريح لقناة «ليبيا بانوراما» إن المصابين بمتحور «أوميكرون» جرى تسجيلهما في طرابلس.

- رصد حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» في ليبيا

وحثّ المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين والمقيمين على ضرورة الإسراع بتلقي التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» واستكمال جرعات اللقاح المتوافرة في كافة مدن ومناطق البلاد.

وقال المركز، في بيان، إنه رصد المتحور الجديد من خلال إجراء اختبارات فيروس «كورونا» لعدد من العينات الموجبة، حيث رصد حالات إصابة بالسلالة المتحورة «omicron» من الفيروس في البلاد.

ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجميع إلى الالتزام وتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من غسل اليدين وارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات وذلك نظرًا لخاصية الانتشار السريع التي يتميز بها المتحور.

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