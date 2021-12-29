76 مرشحا للانتخابات البرلمانية بالجنوب يدعون إلى «عصيان مدني شامل» إذا لم يحدد موعد للانتخابات

وقفة لنشطاء ومترشحون لانتخابات مجلس النواب في مدينة سبها، يوم 24 ديسمبر 2021، (بوابة الوسط)

دعا 76 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب المقبل من مختلف الدوائر بالمنطقة الجنوبية، إلى «عصيان مدني شامل لكافة مؤسسات الدولة إلى حين تنفيذ» مطالبهم، المتمثلة في تحديد موعد للانتخابات وفق مقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، منوهين إلى أنهم سيتوجهون إلى القضاء لرفع دعاوى في حال عدم تنفيذ مطالبهم.

وشدد المرشحون في بيان أصدروه، اليوم الأربعاء، على ضرورة «تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس النواب في الموعد المقترح من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم 24 يناير 2022 «وذلك بتعديل المادة (20) من القانون رقم 2 والالتزام بتنفيذها»، مؤكدين ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري بضرورة التداول السلمي والاتفاق السياسي وخارطة الطريق».

وطالب المرشحون، في بيانهم، مجلس النواب «بضرورة تضمين مخرجات جنيف ضمن الإعلان الدستوري»، داعين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى إعلان القوائم المبدئية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب والنهائية للانتخابات الرئاسية «في أسرع وقت وأن يكون تاريخ 24 يناير 2022 هو موعد الاقتراع للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية».

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كما دعا المرشحون المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى زيارة المنطقة الجنوبية للقاء الفعاليات المدنية والإدارية بالمنطقة والمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسوة بالدوائر الانتخابية الأخرى.

ودعوا كذلك الأمم المتحدة إلى «دعم إرادة المجتمع الليبي، وتفعيل قرارات مجلس الأمن، وذلك عبر الإسراع في إنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد على نحو يسمح للشعب الليبي بممارسة إرادته الحرة وانتخاب ممثليه الشرعيين عبر صندوق الاقتراع»، و«تحديد موقفها مما يحدث في الساحة السياسية بليبيا».

وحمل مرشحو الانتخابات البرلمانية بالمنطقة الجنوبية كلًّا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولجنة الحوار السياسي والمستشارة الأممية مسؤولية ما قد يترتب على عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

ولم يتمكن الليبيون من التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر، بسبب عراقيل سياسية وقانونية وأمنية واجهت العملية الانتخابية. واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجلس النواب إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 يناير 2022 بعد معالجة العراقيل والصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية.