وزير الصحة يتفقد مخزون الطوارئ بالمنطقة الشرقية

الزناتي، يتفقد مخزون الطوارئ بالمنطقة الشرقية, 29 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)

تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، مخزون الطوارئ من المستلزمات الطبية الوقائية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمنطقة الشرقية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، ثمن الزناتي، جهود الكوادر الفنية والصيدلانية والإدارية العاملة بالمخازن لمتابعتهم إجراءات استقبال وإرسال طلبات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار البيان، إلى أن مخازن الطوارئ بالمنطقة الشرقية تسلمت، الأحد الماضي، شحنة من الإمدادات الطبية، تتضمن بدل عزل واقية، وواقيات وجه ونظارات واقية، وأقنعة وجه ذات استعمال واحد، وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

والخميس الماضي، افتتح الزناتي، قسم النساء والولادة بمستشفى «الثورة التعليمي»، بسعة تبلغ 400 سرير.

واطلع الوزير على سير الخدمات الطبية بالمستشفى خلال جولة تفقدية، واستمع إلى آراء المرضى الموجودين بالأقسام الإيوائية حول الخدمات الطبية المقدمة لهم، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

الزناتي، يتفقد مخزون الطوارئ بالمنطقة الشرقية, 29 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)

الزناتي، يتفقد مخزون الطوارئ بالمنطقة الشرقية, 29 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)

الزناتي، يتفقد مخزون الطوارئ بالمنطقة الشرقية, 29 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)