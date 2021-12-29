جامعة سرت توقع اتفاقية تعاون علمي مع جامعة المنستير التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 05:19 مساء
جامعة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

وقعت جامعة سرت وجامعة المنستير التونسية، اليوم الأربعاء، على اتفاقية للتعاون العلمي بين الجامعتين، تتضمن العديد من البنود الخاصة بمجالات البحث العلمي والتعليم الجامعي.
ووقع عن جامعة سرت الأستاذ الدكتور سليمان الشاطر، وعن جامعة المنستير التونسية الأستاذ الهادي صالح بلحاج.

وتتضمن بنود الاتفاقية، بحسب ما نشرته جامعة سرت عبر صفحتها على «فيسبوك»، تبـادل زيارات الطلبة من الجامعتين في مرحلـتي الماجستير والدكتوراه، والتشجيـع على الإشـراف المشترك على أطروحـات الدكتوراه، وتبادل المعلومات والوثائق والمنشورات والدوريات العلمية بين الجامعتين.

كما تشمل الاتفاقية إنجاز المشاريع البحثية المشتركة، والتنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات العلمية، وكذلك تبادل المطبوعات العلمية، والبرامج والخطط التعليمية، والمراجع والمصادر البيبلوغرافية، وغيرها من المواد التي تسهم في تحقيق الأهداف الأكاديمية التي يضعها الطرفان.

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