تشاووش أوغلو: حفتر عرض في وقت سابق زيارة تركيا بشرط

حفتر وإردوغان, (الإنترنت)

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن المشير خليفة حفتر، عرض زيارة تركيا؛ لكنه اشترط لزيارة أنقرة، استقباله من طرف الرئيس طيب رجب إردوغان، فيما تراجع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عدة مرات عن زيارة تركيا.

ونقلت جريدة «حرييت» التركية، تصريحات أوغلو التي أدلى بها لصحفيين أتراك لتقييم العام 2021 أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن حفتر «أراد أن يأتي في إحدى المرات إلى تركيا» بشرط لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان؛ لكن الأخير رفض بدعوى أن «المشير حفتر ليس مفوضًا أو نظيرًا له».

ودون أن يحدد تاريخ طلب الزيارة، أوضح تشاووش أوغلو أن إردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي كلّفاه بأن يلتقي حفتر، غير أن الأخير لم يأت بسبب تجاهل طلبه».

وعبر وزير الخارجية التركي عن استعداده للقائه، معتبرًا أنهم «أقرب تاريخيًا إلى الجانب الشرقي، وفيها مواطنون من أصول تركية، ولهذا فإن أنقرة لا يمكن أن تفرق بين المنطقتين».

وردًا على طلب وفد من مجلس النواب من طبرق زار أنقرة قبل أيام فتح قنصلية تركية، وتسيير رحلات طيران جوية للخطوط التركية للشرق الليبي، رد تشاووش أوغلو أنه «عندما تحين الظروف المناسبة ستسير الخطوط الجوية التركية رحلاتها لهذه المنطقة وستفتح البعثات الدبلوماسية».

وفي السياق، كشف تشاووش أوغلو اعتزام السفير التركي في طرابلس كنان يلماز، زيارة شرق ليبيا، في غضون أيام وإجراء بعض اللقاءات، لافتًا إلى وجود «قنوات اتصال مع قوى الشرق الليبي» دون أن يسمها.

وبخصوص موقفه من تأجيل الانتخابات يرى وزير الخارجية التركية، أن الليبيين هم الوحيدون من عليهم اتخاذ قراراتهم بأنفسهم في هذه العملية، قائلًا «لا يمكننا التدخل فيها، كما يجب أن تكون الانتخابات شفافة ويجب على الجميع قبول العواقب».

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وفي وقت سابق، زار وفد برلماني برئاسة فوزي النويري، تركيا، واستقبله الرئيس إردوغان، فيما أجرى عدة لقاءات مع المسؤولين الأتراك.