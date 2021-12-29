«كوفيد فاكسين ريس»: مليونان و700 ألف شخص تلقوا لقاحات «كورونا» حتى نهاية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 04:43 مساء
تطعيم موظفي حقل الشرارة النفطي ضد «كورونا»، 27 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أوضح موقع «كوفيد فاكسين ريس» المتخصص في متابعة الإحصاءات المتعلقة بتلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد-19»، أن عدد من تلقوا اللقاحات في ليبيا حتى نهاية العام 2021 بلغ 2 مليون و700 ألف شخص، بمعدل 7500 لقاح في اليوم.

وقال الموقع، اليوم الأربعاء، إنه إذا استمر تلقي اللقاحات في ليبيا بذلك المعدل «فسيكون 50% من الليبيين قد تلقوا اللقاح بحلول 25 يوليو 2023، و80% بحلول 3 فبراير 2025، و90% بحلول 9 أغسطس 2025 و100% في 11 فبراير 2026».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ «مليونًا و854 ألف شخص»، بينما بلغ عدد الذين تلقوا «الجرعة الثانية 825 ألف شخص».

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