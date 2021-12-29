«سبها الطبي»: تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في الجنوب

فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، في الجنوب الليبي، أمس الثلاثاء.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مختبره تسلم 15 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 11 منها فيما تأكدت إصابة أربع حالات.

وبحسب البيان، لم يسجل المركز أي حالات وفاة أو شفاء أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق من اليوم. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى تسع حالات وفاة، و464 حالة شفاء، و130 حالة حرجة.

- 665 إصابة جديدة و9 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

وقال المركز في بيانه، رقم «599»، إنه تسلم، الثلاثاء، 5251 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 4586 عينة، وإيجابية 665 عينة، بنسبة 12.6% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 387 ألفًا و543 حالة بينها 375 ألفًا و131 شفاء، و6727 نشطة، و5685 وفاة.

وتلقى مليون و854 ألفًا و197 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، فيما حصل 825 ألفًا و677 شخصًا على الجرعة الثانية.