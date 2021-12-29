بدء تحصين طلاب المدارس في «السبيعة» ضمن جدول «التطعيمات الوطني»

تطعيم طلاب المدارس بمنطقة السبيعة، 29 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)

بدأت الفرق الطبية العاملة بالمراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية بمنطقة السبيعة، إعطاء اللقاحات الأساسية لطلاب السنوات الدراسية (الأول والسابع والتاسع)، بمدارس التعليم الأساسي في البلدية، وفق جدول التطعيمات الوطني.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الطعوم المقررة لطلاب الصف الأول الابتدائي أو من في سن 6 سنوات، هي الطعم الرباعي (الخناق والكزار والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت)، بحسب الجدول.

- تحصين الأطفال وفق «جدول التطعيمات الوطني» بمركز باب درنة

وأوضحت أن الطعوم الخاصة بطلاب الصف الأول الإعدادي أو عمر 12 سنة، تشمل الورم الحليمي البشري للبنات فقط، ويكون على ثلاث جرعات يفصل بين الأولى والثانية شهران، والثانية والثالثة 4 أشهر.

في حين أن الطعوم المقررة لطلبة الصف الثالث الإعدادي أو عند عمر 15 سنة هي، الثلاثي البكتيري (الخناق والكزاز والشاهوق منزوع الخلية)، وفق البيان.

تطعيم طلاب المدارس بمنطقة السبيعة، 29 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)

تطعيم طلاب المدارس بمنطقة السبيعة، 29 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)

تطعيم طلاب المدارس بمنطقة السبيعة، 29 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)