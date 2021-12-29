بدء تحصين طلاب المدارس في «السبيعة» ضمن جدول «التطعيمات الوطني»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 03:38 مساء
تطعيم طلاب المدارس بمنطقة السبيعة، 29 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)

بدأت الفرق الطبية العاملة بالمراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية بمنطقة السبيعة، إعطاء اللقاحات الأساسية لطلاب السنوات الدراسية (الأول والسابع والتاسع)، بمدارس التعليم الأساسي في البلدية، وفق جدول التطعيمات الوطني.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الطعوم المقررة لطلاب الصف الأول الابتدائي أو من في سن 6 سنوات، هي الطعم الرباعي (الخناق والكزار والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت)، بحسب الجدول.

- تحصين الأطفال وفق «جدول التطعيمات الوطني» بمركز باب درنة

وأوضحت أن الطعوم الخاصة بطلاب الصف الأول الإعدادي أو عمر 12 سنة، تشمل الورم الحليمي البشري للبنات فقط، ويكون على ثلاث جرعات يفصل بين الأولى والثانية شهران، والثانية والثالثة 4 أشهر.

في حين أن الطعوم المقررة لطلبة الصف الثالث الإعدادي أو عند عمر 15 سنة هي، الثلاثي البكتيري (الخناق والكزاز والشاهوق منزوع الخلية)، وفق البيان.

تطعيم طلاب المدارس بمنطقة السبيعة، 29 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)
تطعيم طلاب المدارس بمنطقة السبيعة، 29 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)
تطعيم طلاب المدارس بمنطقة السبيعة، 29 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الاتحاد يخطف تعادلا مثيرا بهدف في الدقيقة 90 أمام الاتحاد ...
رياضة محلية
«التعليم»: استمرار الخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من القطاع
ليبيا
كبسولة زمنية تحوي بقايا من الحرب الأهلية الأميركية
منوعات
الغنوشي لـ«قيس سعيد»: جربنا الإقصاء.. فلماذا تستعيد تجارب فاشلة؟
عربى
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (2)
فيديو
أين تكمن الحلول للمعضلة السياسية الليبية؟
وجهات نظر
في ذكرى استقلال ليبيا، تساؤلات تحتاج النظر
وجهات نظر
التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969(16)
وجهات نظر
بعد غلق «ميموريال».. القضاء الروسي ينظر في غلق مركزها لحقوق الإنسان
دولى
منظمة الصحة: خطورة «أوميكرون» لا تزال «عالية جدا»
دولى
أحزاب وتكتلات سياسية ترفض تأجيل الانتخابات وتستنكر «التدخلات الخارجية»
ليبيا
«المسابقات» تعتمد مباريات الأسبوع السادس بالدوري.. وتصدر عقوبات بالإيقاف وغرامات...
رياضة محلية
برمزية سياسية.. إسبانيا تقر ميزانية قياسية للعام 2022
اقتصاد
وليامز تقيم دور ملتقى الحوار في العملية السياسية
ليبيا
محكمة روسية تأمر بحل منظمة «ميموريال» الحقوقية.. وفرنسا: «خسارة رهيبة»
دولى
الدبيبة: سنباشر في الأيام المقبلة منح القروض للشباب وغيرهم
ليبيا
الدبيبة: حققنا فائضا ماليا وهناك زيادة لم نتمكن من صرفها
ليبيا
مواجهات عربية مثيرة في قرعة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا تراجعت العملة المتداولة خارج المصارف الليبية؟