665 إصابة جديدة و9 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 02:56 مساء
إحدى غرف مركز عزل بئر هويسة في الزاوية، 31 أغسطس 2021، (وزارة الصحة)

سُجِّلت 665 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى تسع حالات وفاة، و464 حالة شفاء، و130 حالة حرجة، على ما أعلن، الأربعاء، المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال المركز في بيانه، رقم «599»، إنه تسلم، الثلاثاء، 5251 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 4586 عينة، وإيجابية 665 عينة، بنسبة 12.6% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 387 ألفًا و543 حالة بينها 375 ألفًا و131 شفاء، و6727 نشطة، و5685 وفاة.

وتلقى مليون و854 ألفًا و197 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، فيما حصل 825 ألفًا و677 شخصًا على الجرعة الثانية.

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