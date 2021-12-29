اللافي يصل أفريقيا الوسطى لمتابعة ملف الاستثمارات الليبية

اللافي لدى لقائه رئيس وزراء أفريقيا الوسطى، 29 ديسمبر 2021، (الرئاسي)

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، والوفد المرافق له، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، صباح اليوم الأربعاء، في زيارة عمل تستغرق يومًا واحدًا.

وتأتي الزيارة في إطار تفعيل التعاون وتعزيز العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين، ومتابعة ملف الاسثتمارات الليبية في هذا البلد، حسب بيان المكتب الإعلامي للرئاسي.

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واستقبل اللافي والوفد المرافق في مطار العاصمة بانغي، رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، هينري ماري دوندرا، ووزيرة الخارجية، سيلفي تيمون بايبو، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي، والقائم بالأعمال وأعضاء السفارة الليبية في أفريقيا الوسطى.

جانب من اللقاء.

مراسم من استقبال اللافي في أفريقيا الوسطى.

اللافي خلال تبادل التحية مع مستقبليه