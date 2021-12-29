مجلس الدولة يستبعد إجراء الانتخابات في 24 يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 02:22 مساء
الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، (أرشيفية: الإنترنت)

استبعد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبدالناصر، إجراء الانتخابات في 24 يناير، شارحا أنه لا يمكن إزالة العراقيل والعوائق التي تسببت في تأجيل الانتخابات قبيل هذا الموعد، وعقّب: «ربما تحدث منتصف العام المقبل».

وأعرب عن تمنيه أن يذهب مجلس النواب في مسار توافقي مع مجلس الدولة والأطياف السياسية الأخرى على الأقل لإصدار قاعدة دستورية «إذا لم نستطع أن ننجز مشروع الدستور»، حسب تصريح إلى قناة «الجزيرة».

وتابع: «ربما بعدما انصدم مجلس النواب بالواقع، يعود إلى طاولة الحوار، ومجلس الدولة يمد يده إلى شريكه بحسب الاتفاق السياسي، ويمكن أن تحدث توافقات كما جرى الأمر في لقاءات بوزنيقة والغردقة».

وأعرب عن تأييد المجلس لـ«معظم» ما جاء في تقرير اللجنة النيابية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن مجلس الدولة رصد أيضا تزويرا في أوراق خاصة ببعض المرشحين الرئاسيين.

وأكمل: «خارطة الطريق لم تنفذ بشكل كامل، وأهم النصوص أن تبسط حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سيطرتها الكاملة على جميع ربوع ليبيا، لكن للأسف رفض المشير خليفة حفتر أن يزور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بنغازي والمنطقة الشرقية».

مجلس الدولة يبحث مسارين مقترحين لخارطة الطريق
والأحد الماضي، كشف رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، النقاب عن مسارين مقترحين لخارطة الطريق المقبلة في البلاد أحدهما لدول «3+2»، والآخر من قوى سياسية محلية لم يسمها.

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والمقترح الأول تقدم به كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، عبر بعثة الأمم المتحدة، ويدعو إلى «إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 يوليو، بحيث لا يتم الخروج من خارطة الطريق»، حسب المشري.

أما التوجه الثاني وهو مطروح من قوى سياسية محلية، وفق المشري، فيتلخص في «إطالة الفترة الحالية حتى لا نذهب إلى فترة جديدة»، موضحًا: «الغرض من الإطالة فتح المسار الدستوري من جديد ومحاولة تعديل القوانين والذهاب إلى انتخابات بعد مدة ربما تصل إلى سنة أو سنة ونيف». وأضاف: «نتيجة طول المدة يتطلب الأمر إجراء تعديل في السلطة التنفيذية».

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