المنفي يبحث مع النويري تطورات الأوضاع السياسية

من لقاء المنفي (يسار) والنويري في طبرق، 29 ديسمبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وتطرق اللقاء، الذي عُقد بمكتب الرئيس بمدينة طبرق، إلى «عديد المقترحات والبرامج التي تلبي استحقاقات المرحلة المقبلة»، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وعقد مجلس النواب، الإثنين الماضي، جلسة عامة ناقشت تقارير اتسمت بطابعها «السري» عن «تهديدات ومخاطر تواجه العملية الانتخابية»، وانتهت الجلسة إلى ثلاثة قرارات، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق.

وخلصت الجسلة إلى تأكيد المجلس أن المفوضية العليا للانتخابات «لم تخاطبه» بشأن تأجيل موعد الاستحقاق إلى 24 من يناير المقبل، وتشديده على استمرار لجنة خارطة الطريق في عملها، واستدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول كل هذه العراقيل والتقارير، إضافة إلى التصويت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها.

من لقاء المنفي (يسار) والنويري في طبرق، 29 ديسمبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)