باشاغا ونورلاند يؤكدان أهمية تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 11:57 صباحا
لقاء باشاغا ونورلاند، 29 ديسمبر 2021، (حساب باشاغا على تويتر)

أكد المرشح الرئاسي، فتحي باشاغا، ومبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا، وسفيرها ريتشارد نورلاند، أهمية تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحث الطرفان، خلال لقاء الأربعاء، آخر تطورات المشهد السياسي، وضرورة تنسيق الجهود الدولية لدعم العملية الديمقراطية، حسب تغريدة باشاغا على حسابه في موقع «تويتر».

وقال: «أكدنا أهمية اتخاذ المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية السبل كافة لتوفير بيئة مناسبة وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ ليتمكن الليبيون من اختيار قادة المرحلة المقبلة».

وفي 21 ديسمبر الجاري، شارك باشاغا في اجتماع لمرشحي الانتخابات الرئاسية بمدينة بنغازي، ضم المشير خليفة حفتر، ومحمد المنتصر، وأحمد معيتيق، والعارف النايض، والشريف الوافي، وعبد المجيد سيف النصر.

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وتلى باشاغا البيان الختامي بعد الاجتماع، مؤكدًا أنه يأتي «توحيدًا للجهود الوطنية للتعامل مع التحديات والمعطيات التي تمر بها بلدنا الحبيب، واحترامًا لإرادة 2.5 مليون ليبي من الناخبين الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

ولفت إلى أن الاجتماع انتهى إلى التأكيد على أن «المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، وكذلك فإن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه»، مؤكدًا استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين».

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